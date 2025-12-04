Niente da fare per la Roma: l’ultima notizia di calciomercato non piace affatto a Gasperini ed ai suoi tifosi.

La sconfitta all’Olimpico di domenica sera contro il Napoli, nello scontro diretto per l’alta classifica, non ha frenato l’entusiasmo e le buone sensazioni in casa Roma. La squadra giallorossa resta ad un solo punto dalla vetta, nel gruppone di testa ed in piena lotta per la zona Champions League.

Lo 0-1 subito dunque ad opera della formazione campione d’Italia in carica non scalfisce il lavoro di Gian Piero Gasperini, che ha comunque donato un’identità precisa alla sua nuova squadra, nonostante le tante mancanze in rosa. Quella più evidente resta l’assenza di un centravanti di alto livello, su cui appoggiarsi quando c’è bisogno di recuperare il risultato.

Tenendo presente che Ferguson e Dovbyk hanno finora deluso le aspettative, Dybala e Bailey sono più in infermeria che sul campo e che il ‘piccolo’ Baldanzi non è adatto a fare la prima punta, è necessario per la Roma ingaggiare un nuovo numero 9 nel mercato di riparazione. Ma l’ultima notizia in tal senso ha scoraggiato Gasperini e compagnia, vista una rinuncia inaspettata dalle scorse ore.

Roma a bocca asciutta: Zirkzee potrebbe decidere di restare allo United

Il profilo maggiormente seguito dalla Roma per colmare la lacuna in attacco si chiama Joshua Zirkzee. L’ex centravanti del Bologna, oggi al Manchester United, è stato indicato come il rinforzo ideale, anche per la possibilità di prenderlo in prestito a gennaio, visto che l’olandese sta giocando molto poco ad Old Trafford.

Un’opzione che molti quotidiani hanno dato per buona e fattibile, ma nelle scorse ore dall’Inghilterra stanno arrivando notizie contrarie. Zirkzee potrebbe restare a Manchester per giocarsi le proprie chance con i Red Devils. Un’informazione lanciata dal portale Talksport, secondo cui nelle prossime settimane l’ex Bologna potrebbe avere molto più spazio.

Zirkzee starebbe approfittando degli infortuni di Sesko e Matheus Cunha per prendersi il proprio spazio nell’attacco dello United, tanto da essere riuscito a tornare al gol nello scorso weekend contro il Crystal Palace. Brutte notizie dunque per la Roma, che rischia di vedere sfumare il primo obiettivo per gennaio, pronto a restare in Premier e tentare il rilancio personale.

Gasperini spingerà comunque con la dirigenza romanista per avere un nuovo rinforzo offensivo nel mercato di riparazione. Non mancano le alternative a Zirkzee: sempre dalla Premier potrebbe arrivare Mathys Tel, riserva del Tottenham, oppure Arnaud Kalimuendo, che non sta brillando al Nottingham Forest. Infine l’ultima idea è quella di riportare Giacomo Raspadori in Italia, visto che non sta trovando spazio all’Atletico Madrid.