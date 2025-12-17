Addio Carlos Alcaraz: adesso è davvero finita come confermato nell’annuncio arrivato proprio poco fa.

Il 2025 tennistico si chiude con una vera e propria bomba a orologeria: Ferrero non sarà più l’allenatore di Carlos Alcaraz. A renderlo noto è lo stesso 45enne spagnolo attraverso un lungo messaggio apparso sui propri canali ufficiali: “Oggi è un giorno difficile. Uno di quelli in cui è difficile trovare le parole giuste. Dire addio non è mai facile, soprattutto quando dietro ci sono così tante esperienze condivise. Abbiamo lavorato sodo, siamo cresciuti insieme e abbiamo condiviso momenti indimenticabili“.

Ferrero, poi, continua: “Oggi si conclude un capitolo molto importante della mia vita. Chiudo con nostalgia, ma anche con orgoglio ed eccitazione per quello che verrà dopo. So che tutto quello che ho vissuto mi ha preparato a essere migliore. Grazie Carlos per la fiducia, l’impegno e per aver reso il tuo modo di competere così speciale. Ti auguro il meglio, sia professionalmente che personalmente. Ringrazio anche tutto il team per aver reso il mio lavoro più facile in tutti questi anni. Con voi ho imparato che il lavoro non è solo fatto di compiti o risultati, ma anche di persone che ti camminano accanto. Ognuno di voi mi ha lasciato un segno che non dimenticherò mai“.

Alcaraz-Ferrero, finisce una grande avventura

Alcaraz e Ferrero, dunque, si dicono addio dopo più di 7 anni trascorsi insieme. Sette anni caratterizzati da tantissimi successi, che hanno permesso al 22enne di El Palmar di diventare l’attuale numero uno del ranking Atp.

Resta, ora, da capire chi sarà il nuovo allenatore di Carlos Alcaraz che tra qualche settimana farà il suo debutto stagionale agli Australian Open, in programma a gennaio a Melbourne: ancora qualche giorno e lo sapremo. Una cosa, però, è certa: nella giornata di oggi il numero 1 in classifica e Ferrero si sono detti definitivamente addio.