Cambia tutto in casa Juventus nel giorno del match interno contro il Cagliari. Ecco i calciatori che scenderanno in campo e gli esclusi.

La vittoria di Bodo, nel gelo del circolo polare artico, non deve restare un’eccezione nella stagione della Juventus. La squadra di Luciano Spalletti ha bisogno di altre conferme per poter tornare a giocarsela ad alti livelli, anche in campionato, dove l’obiettivo è restare attaccati al trenino di testa.

La Juve deve lasciarsi alle spalle i troppi pareggi e le tante prove deludenti viste negli ultimi tempi. La continuità, che è sempre mancata a partire dalla scorsa stagione, dovrà essere ritrovata a cominciare da oggi pomeriggio. Alle ore 18 Yildiz e compagni scenderanno in campo all’Allianz Stadium contro il Cagliari, match ideale per poter tornare a vincere davanti al pubblico amico.

Non sono da escludere però diversi cambiamenti di formazione dopo le ultime uscite. Come se Spalletti avesse intenzione di rivoluzionare la tipologia di gioco vista nelle scorse settimane e trovare una quadra con altri elementi. Un’idea che stuzzica molti tifosi ed opinionisti del mondo Juve, che sperano in una sorta di repulisti generale che lascerebbe fuori diversi calciatori deludenti.

Brambati boccia la rosa della Juve: “Solo in 3 si salvano”

Tra i più critici con quasi la totalità dei calciatori di proprietà Juventus c’è Massimo Brambati, ex calciatore ed oggi procuratore ed opinionista sportivo. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha voluto puntare il dito contro la dirigenza, per via degli errori di mercato e della costruzione non ideale della rosa.

Queste le parole dell’ex difensore dell’Under 21 azzurra: “Ci sono problemi strutturali e tecnici, oltre che caratteriali. I calciatori devono dimostrare di essere all’altezza di una maglia del genere. Al netto di Bremer, Thuram e Yildiz, oltre all’allenatore, gli altri non sono da Juve. A meno che a gennaio non intervengano sul mercato, non credo possa risalire. Ma se non vendono, non comprano nessuno, così ho capito. E’ un po’ di tempo che la società sbaglia, anche Spalletti è stato preso fuori tempo”.

Dunque secondo Brambati gli unici calciatori su cui la Juve dovrebbe ripartire sono Gleison Bremer, attualmente out per l’operazione al menisco, Kephren Thuram ed il talentuoso Kenan Yildiz. Bocciatura per tutti gli altri bianconeri, compresi giocatori comunque apprezzati dalla piazza per carattere ed atteggiamento quali Gatti, Kalulu e Vlahovic.

In attesa di novità dal mercato di gennaio, che scatterà tra circa un mese, la Juve potrebbe cambiare l’assetto rispetto al recente passato. Spalletti dovrebbe dare maggior fiducia a calciatori che hanno avuto poco spazio finora, come Miretti, Cabal o Zhegrova.