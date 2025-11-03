Il club bianconero è in ansia per le condizioni del suo leader difensivo, il cui rientro slitta ancora: ecco quando lo rivedremo in campo

Era tornato. Dopo 326 lunghi giorni da quella maledetta serata di Lipsia che, ironia della sorte, rappresentò una delle migliori esibizioni della Juve targata Thiago Motta.

Era tornato forte come prima, leader tecnico ed emotivo di una squadra che si apprestava ad iniziare un nuovo corso, quello sotto la guida di Igor Tudor, che poi sarebbe invece finito qualche settimana dopo.

Chissà se, come sussurrano in molti, anche sul destino del tecnico croato ha pesato la successiva assenza del campione brasiliano, uscito anzitempo dalla sfida interna contro l’Atalanta dello scorso 27 settembre.

Stavolta però, rispetto al terribile infortunio occorso il 2 ottobre del 2024 in Germania nella vittoriosa gara di Champions League, si tratta ‘solamente’ di una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nulla a che vedere (nonostante il ginocchio sia lo stesso) con la rottura del crociato sofferta 13 mesi fa, ma comunque causa di un’operazione chirurgica che avrebbe dovuto tenere il calciatore fuori per 5-6 settimane.

Peccato che, come tutti hanno capito dai report medici provenienti dalla Continassa, questi tempi si siano già allungati. Il neo tecnico Luciano Spalletti è stato già messo al corrente della situazione, anticipando in qualche modo lo stato d’emergenza del reparto arretrato ‘inventandosi’ Teun Koopmeiners braccetto di sinistra nella difesa a tre.

Spalletti nei guai, Bremer non rientra: il punto

Come detto, l’ex giocatore del Torino non gioca una gara ufficiale dal 27 settembre, giorno in cui fu costretto ad abbandonare il campo al minuto 76. Teoricamente, da tabella iniziale, il sudamericano sarebbe dovuto tornare a disposizione già a metà novembre, ma i tempi d recupero si stanno clamorosamente allungando.

Come da indiscrezioni riferite dal quotidiano ‘Tuttosport’, Bremer potrebbe tornare tra la gara col Cagliari del prossimo 29 novembre e quella del ‘Maradona’, contro il Napoli, del 7 dicembre prossimo.

In mezzo a queste due sfide, tra l’altro, c’è la partita di Coppa Italia contro l’Udinese il giorno 2: forse l’occasione giusta, considerando la relativa importanza dell’impegno nell’agenda bianconera, per un ritorno in campo graduale in vista di un miracoloso possibile impiego dal primo minuto nella sfida ai Campioni d’Italia in campionato.

Di sicuro Spalletti, che nel frattempo ha fatto i conti anche con l’infortunio di Lloyd Kelly, non vuole farsi trovare impreparato: l’esperimento Koopmeiners potrebbe essere solo il primo di una serie di accorgimenti temporanei in attesa che l’insostituibile baluardo torni a comandare con maestria la retroguardia bianconera.