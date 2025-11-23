Bellissimo l’annuncio che riguarda Edoardo Bove, lo sfortunato calciatore ex Roma e Fiorentina fermo per via dei problemi cardiaci.

Il 1 dicembre prossimo sarà passato già un anno da quando si è interrotta, forzatamente, la carriera del giovane calciatore Edoardo Bove. Considerato uno dei mediani più promettenti e interessanti della Serie A, il classe 2002 è stato vittima di un arresto cardiaco durante Fiorentina-Inter della scorsa stagione.

Bove, all’epoca in prestito alla Fiorentina ma sotto contratto con la Roma, si sentì male al 14′ minuto dell’incontro, accasciandosi a terra e perdendo conoscenza per qualche minuto. Fortunatamente, il tempestivo intervento dei soccorsi e l’immediato ricovero all’ospedale di Careggi, hanno salvato la vita al giovane mediano.

Fu necessario l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo per monitorare l’andamento del cuore. Bove, in queste condizioni e con un apparecchio del genere, non può tornare a giocare in Serie A secondo le normative vigenti. Ma la speranza, data dagli ultimi controlli medici positivi, è quella di rivederlo a breve in campo. Come sottolineato dal recente ed accorato annuncio nei suoi confronti.

Flavio Cobolli e la dedica emozionante per l’amico Bove: “Spero torni presto a giocare”

Molto nota a livello mediatico l’amicizia fraterna tra Edoardo Bove e Flavio Cobolli. I due, entrambi romani e tifosi della Roma, sono accomunati da un passato nel vivaio giallorosso. Poi il centrocampista ha scelto di proseguire la sua scalata, riuscendo ad arrivare in Serie A, mentre Cobolli ha cambiato completamente genere, decidendo di puntare sul tennis.

Cobolli in questi giorni è protagonista assoluto con la Nazionale italiana maschile di tennis, durante le fasi finali di Coppa Davis. Venerdì ha ottenuto un successo straordinario contro Zizou Bergs, portando gli azzurri a giocarsi la finale quest’oggi contro la Spagna. Al termine dell’incontro vinto con grinta e sofferenza, il tennista classe 2002 ha voluto dedicare il trionfo proprio al suo amico di lunga data.

“Dedico questa finale a mia mamma, a mio fratello che non smette di piangere e al mio amico Edoardo, che spero torni molto presto a giocare a calcio – ha ammesso Cobolli visibilmente emozionato – Sono molto legato a Edo, e ciò che gli è capitato mi ha cambiato in qualche modo. Ho capito che non bisogna mai dare per scontata la fortuna di fare quello che si ama, di giocare partite come queste”.

Parole molto sentite e di grande amicizia quelle di Cobolli per Bove. Quest’ultimo sarà sicuramente sugli spalti anche questo pomeriggio, quando il tennista 23enne cercherà uno storico bis in finale della Davis contro lo spagnolo Jaume Munar.