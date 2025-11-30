Decisione a sorpresa riguardo Paulo Dybala: l’attaccante argentino della Roma è di rientro dall’ennesimo stop muscolare delicato.

Paulo Dybala è sinonimo di gioie e dolori per la Roma. Uno dei calciatori di maggior qualità del campionato italiano, ma allo stesso tempo un vero e proprio enigma dal punto di vista fisico e muscolare. Da quando indossa la maglia giallorossa, l’argentino è spesso vittima di stop ed infortuni che lo hanno allontanato dai campi.

Basti pensare all’intervento chirurgico che lo ha tolto di mezzo a marzo scorso per lo strappo al tendine della coscia, subito in Roma-Cagliari. Oppure alle due lesioni muscolari già subite da inizio stagione, l’ultima delle quali paradossalmente occorsagli mentre calciava un rigore contro il Milan.

Un cruccio a livello muscolare che mette in dubbio anche la permanenza della Joya nella capitale, visto il contratto in scadenza a giugno prossimo. Ma intanto è in arrivo da Trigoria una notizia a sorpresa, una decisione da parte di Gian Piero Gasperini che potrebbe far felici moltissimi tifosi, alla ricerca del vero Dybala dopo mesi di problemi e titubanze.

Gasperini batte il ferro finché è caldo: Dybala confermato titolare contro il Napoli

Dybala, nonostante il recente periodo lontano dai campi, è tornato a sorpresa titolare giovedì sera contro il Midtjylland in Europa League, schierato da prima punta di movimento da Gasperini. Un tentativo di riportarlo subito al centro del gioco, visto che la Roma continua a puntare molto sulle sue qualità.

Ma ancora più sorprendente potrebbe essere la conferma di Dybala come terminale offensivo giallorosso nella gara più sentita della settimana, ovvero il posticipo Roma-Napoli di questa sera allo stadio Olimpico. Giallorossi ed azzurri si sfideranno alle ore 20:45 e il calciatore argentino secondo le ultime indiscrezioni appare favorito per una maglia da titolare.

Il ballottaggio, almeno secondo i maggiori quotidiani odierni, è tra Dybala e Baldanzi per il ruolo di ‘falso 9’ nel tridente offensivo romanista. L’ex Empoli ha svolto molto bene questo compito nell’ultima giornata di campionato contro la Cremonese, ma al momento è favorito l’impiego della Joya, che andrebbe a completare con Soulé e Pellegrini un attacco leggero ma di grande qualità tecnica.

Dybala non ha un grande score personale contro il Napoli da quando milita in Italia, ovvero dalla stagione 2012/2013. L’argentino ha segnato 4 reti in gare ufficiali agli azzurri, di cui una sola con la maglia della Roma (pareggio per 2-2 nel 2024). Ma Gasperini spera di avere un Dybala motivato e pronto a mettere in crisi la difesa di Antonio Conte con i suoi movimenti imprevedibili.