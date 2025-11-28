Altra notizia riguardante il tanto apprezzato Alex Zanardi, l’ex pilota e atleta paralimpico che rappresenta un esempio vivente per tutti.

Quando si parla di Alex Zanardi, bisogna obbligatoriamente togliersi il cappello e mostrare rispetto e riconoscenza. Si tratta infatti di un campione dello sport, allo stesso tempo un esempio vivente per tutti coloro che hanno dovuto combattere battaglie difficili e personali nella propria vita.

L’eroe dalla doppia vita, Zanardi, che da talentuoso pilota automobilistico si è dovuto reinventare in tutt’altra veste, per via dei drammi improvvisi nella sua vita. L’incidente nel 2001 durante il campionato CART sul circuito del Lausitzring lo costrinse all’amputazione di entrambi gli arti inferiori. Ma Alex non si è dato per vinto, ha utilizzato tutta la sua forza interiore per ricominciare alla grande.

Il bolognese si è riscoperto fuoriclasse delle discipline paralimpiche, in particolare della Handbike, il velocipide che rappresenta anche una delle gare più apprezzate per gli atleti portatori di handicap. Peccato che la vita nel 2020 gli abbia presentato un’altra volta il conto: nuovo incidente in allenamento nei pressi di Siena (impatto con un Tir) e ricovero urgente. Da quel momento delle condizioni di Zanardi si sa poco o nulla.

Allianz al fianco di Obiettivo3 e dello sport paralimpico: un’altra vittoria di Zanardi

Non ci resta per il momento che sperare di ritrovare presto un Alex Zanardi in forma ed in salute. Ma comunque la sua eredità va avanti, in particolare con Obiettivo3, il progetto di inclusività e sport ideato dallo stesso atleta bolognese, con l’intento di allargare gli orizzonti della carriera sportiva a tutte le persone con disabilità.

L’ultima ottima notizia per Zanardi è la decisione, ufficiale ormai, di Allianz Partners di supportare gli atleti di Obiettivo3. In particolare per coloro che praticano Tiro con l’Arco, uno sport che è in grado di mettere sullo stesso piano gli atleti normodotati e quelli paralimpici.

L’agenzia assicurativa Allianz Partners ha scelto di sostenere gli arcieri di Obiettivo3, fornendo attrezzature, ausili specifici, programmi di preparazione mentale e nutrizionale, oltre ai campus che periodicamente riuniscono la squadra per allenamenti e formazione.

Caterina D’Appolito, Head of Communications & Sustainability di Allianz Partners Italia, ha citato proprio l’impegno di Zanardi e la volontà di dare un aiuto concreto a questo progetto: “Fin dalla sua nascita siamo al fianco di Obiettivo3 e dei suoi atleti e delle sue atlete, coinvolti dalla forza, dall’entusiasmo e dall’energia di un gruppo che incarna al meglio lo spirito di Alex Zanardi”.