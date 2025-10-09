Dopo un periodo di tempo incerto, sono in arrivo in Italia dei forti temporali: ecco le date da segnare subito sul calendario in cui imperverserà il maltempo.

Dopo un’estate molto calda, il mese di ottobre sta portando fresco e piogge in tutta Italia. Anche il mese di settembre è stato caratterizzato da instabilità ma il peggio deve ancora venire. Infatti dalle previsioni meteo pare che nei prossimi giorni arriveranno dei forti temporali. Gli italiani sono avvisati perché in questi giorni sarà meglio uscire di casa solo per validi motivi.

Ecco allora le date da segnare subito sul calendario, quelle in cui il maltempo avrà il sopravvento e le piogge saranno belle abbondanti. Ecco dove e quando sarà meglio uscire con l’ombrello.

Le date in cui arriveranno forti temporali nella nostra Penisola

Dopo un inizio di ottobre freddo e caratterizzato da piogge, nel fine settimana ci sarà l’alta pressione un po’ ovunque, tranne in qualche area della nostra Penisola. Infatti, sabato 11 e domenica 12 ottobre, ci sarà un ulteriore consolidamento dell’alta pressione sull’Europa centro-settentrionale e su gran parte d’Italia.

Questa alta pressione porterà maggiore stabilità e assenza di pioggia su molti stati europei, fra cui anche l’Italia. Tuttavia le due Isole Maggiori, poiché, si troveranno al limite di una circolazione depressionaria che si stabilirà alle basse latitudini del Mediterraneo occidentale, potranno essere toccate dal maltempo. Infatti, il flusso da sud est che scaturirà da questa circolazione depressionaria potrebbe determinare piovaschi sparsi sulle Isole sia sabato 11 che domenica 12 ottobre.

Insomma le Isole saranno le sole due zone in cui nel fine settimana ci sarà un forte maltempo: in Sardegna, specialmente sui settori orientali e meridionali, ci saranno piovaschi o rovesci. Il mare ad ovest dell’isola potrebbe essere molto agitato. Anche in Sicilia e al sud della Calabria potrebbero esserci delle piogge.

Per fortuna, però, questo fine settimana sarà prevalentemente sereno e stabile in tutto il resto d’Italia, con temperature gradevoli e tempo stabile. Soltanto gli abitanti della Sicilia e della Sardegna, spesso abituati a fare i conti con temperature gradevoli anche in autunno e in inverno, dovranno invece forse rinunciare a qualche uscita nel weekend dato che potrebbero esserci piovaschi e temporali.

Nelle altre regioni d’Italia invece si assisterà ad un miglioramento della situazione generale del meteo, ed era ora date le condizioni degli ultimi giorni e settimane.