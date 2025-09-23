Donald Trump, il codino biondo che fa impazzire il mondo, l’attuale presidente della civiltà talassocratica del dollaro, ha recentemente dichiarato programmaticamente che è assai deluso dal contegno di Vladimir Putin, presidente russo. E’ deluso, giacché Putin non rispetta, sono parole di Donald Trump, la “leadership americana”.

Si tratta di una dichiarazione effettivamente rivelativa, che merita di essere celermente presa in esame, come sempre con taglio critico. Proprio questo, infatti, è il vero motivo della guerra in Ucraina, contrariamente a quel che va ripetendo a tambur battente l’immarcescibile propaganda dominante, il cui scopo è sempre solo quello di glorificare l’Occidente e, in maniera convergente, di demonizzare tutto ciò che Occidente non è, e che magari a quest’ultimo e alla sua smania imperialistica legittimamente si oppone. Sembrava in effetti che con Gorbaciov prima e con Yeltsin dopo, la Russia si avviasse al proprio tramonto, più precisamente si avviasse a diventare una semplice colonia dell’impero planetario statunitense. Poi giunse l’imponderabile nella storia, Vladimir Putin, che con una poderosa e inconfessabile strambata, iniziò a rivendicare la sovranità e l’autonomia della Russia e del suo popolo.

Trump ha ammesso l’ovvio

Quello e non altro fu il vero motivo della inimicizia sempre più radicale tra la Russia e gli Stati Uniti d’America, secondo una traiettoria che giunge e culmina con i giorni nostri. Da subito Vladimir Putin rivendicò con forza la sovranità culturale, politica, economica e geopolitica della Russia e invertì la rotta rispetto alla sciagurata direzione presa a suo tempo da Gorbaciov e da Yeltsin. Non per caso l’Occidente, anzi l’Uccidente a stelle e strisce, piange ipocritamente la dipartita di Gorbaciov ed esprime ogni giorno con livore rancore verso Vladimir Putin.

Va dato atto, se non altro, a Trump di aver candidamente ammesso l’ovvio. E si sa, nel tempo della menzogna universale, anche l’ovvio vuole la sua parte. Il vero motivo della idiosincrasia americana verso la Russia di Putin, ma poi anche della delusione dello stesso Trump, deve essere ravvisato indubbiamente nella indocilità del presidente russo, voglio dire nella sua indisponibilità a piegarsi alla dominazione violenta a stelle e strisce. Quella dominazione che più volte abbiamo definito “anglobalizzazione“, conciò alludendo alla dinamica di occupazione imperialistica del mondo intero da parte della civiltà talassocratica dell’hamburger.

La guerra in Ucraina non è scoppiata a caso

La guerra d’Ucraina, principiata tragicamente nel febbraio del 2022, rappresenta soltanto, in questa luce, il casus belli di un conflitto latente e già idealmente cominciato molto tempo prima, da quando Putin iniziò a opporre resistenza alla violenza imperialistica a stelle e strisce. Come lo stesso Putin ha ammesso apertamente, la guerra è scoppiata a causa del contegno inammissibile della NATO. Sorge allora realmente il dubbio che l’Unione Europea, in quanto serva sciocca di Washington, stia attualmente provocando in ogni modo la Russia e tentando di trascinarla nel conflitto su mandato della civiltà del dollaro. Civiltà del dollaro che non può in alcun caso tollerare la presenza di una Russia forte, sovrana e indipendente. Questo sembra essere il quadro generale del nostro tumultuoso presente.

RadioAttività, lampi del pensiero quotidiano | Con Diego Fusaro