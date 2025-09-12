Jannik Sinner si prende la sua rivincita contro il rivale di sempre. In questa classifica è primo in assoluto, Alcaraz può solo inseguire.

Vedremo presto quando sarà dura per Jannik Sinner risollevarsi dopo le ultime batoste professionali, in particolare la sconfitta in finale agli US Open contro un Carlos Alcaraz dominante. L’ultimo atto del torneo Major disputatosi a New York ha mostrato come lo spagnolo, ad oggi, abbia qualcosa in più rispetto all’italiano.

Sinner ora deve inseguire anche nel ranking generale ATP, dove Alcaraz lo ha scavalcato e domina davanti a tutti. Nuove motivazioni in arrivo dunque per il fuoriclasse della Val Pusteria, pronto a rimettersi subito in moto per tentare il contro-sorpasso sul rivale.

Intanto Jannik può consolarsi con il primato in un’altra classifica, meno ‘ufficiale’ di quella ATP ma che conferma come l’altoatesino sia uno dei tennisti più vincenti ed ingiocabili in circolazione. Sinner è in testa alla speciale graduatoria stagionale riguardante i match disputati nei tornei del Grande Slam, le quattro competizioni di maggior rilievo e prestigio di tutto il circuito.

Classifica delle vittorie negli Slam: Sinner meglio di Alcaraz e Sabalenka

Stiamo parlando della classifica che riguarda il maggior numero di match vinti nei 4 tornei dello Slam. Ovvero tra Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open, mischiando l’ambito maschile a quello femminile. Bè, in questo caso Jannik Sinner è primo in assoluto, avendo ottenuto in questi tornei stagionali ben 26 successi.

A sorpresa l’azzurro ha raccolto un numero maggiore di vittorie singole superiore a quelle di Carlos Alcaraz e di Aryna Sabalenka, rispettivamente i leader delle classifiche ATP e WTA. Il motivo è semplice: Sinner ha vinto due tornei Major nel 2025 (Australian e Wimbledon), arrivando in finale invece nelle altre due competizioni. Vale a dire che ha perso soltanto due incontri nel cammino generale, vincendo tutte le altre gare. In pratica un bottino di 26 successi in 28 gare complessive, che confermano quanto l’azzurro sia dominante.

Alcaraz e Sabalenka inseguono in questa classifica; a quota 24 vittorie lo spagnolo, mentre la bielorussa è ferma a quota 23. Molto particolare la situazione in ambito femminile, visto che i quattro tornei Major sono stati vinti quest’anno da quattro atlete differenti. Nonostante ciò l’americana Madison Keys è fuori dalla top 8 di successi, avendo vinto solo 13 match nello Slam, trionfando agli Australian Open ed eclissandosi nei tornei successivi.

Particolare anche la situazione di Novak Djokovic, che continua a stupire nonostante i suoi 38 anni di età. Il serbo è il primo giocatore in fatto di vittorie negli Slam senza aver però portato a casa nessuno dei quattro tornei stagionali. 20 i successi individuali per sua maestà Nole.