Arriva una notizia ufficiale ed allo stesso tempo clamorosa in vista del prossimo GP che si correrà sul circuito di Monza.

Tutta l’attenzione della Formula 1 si è spostata in direzione Monza. Infatti in questo weekend andrà in scena una della gare più iconiche della stagione automobilistiche, sullo splendido circuito in Lombardia che è tappa fissa del mondiale su 4 ruote. La speranza dei tifosi italiani è che la Ferrari torni a brillare almeno in questa occasione, dopo le tante delusioni recenti.

In attesa di assistere alle qualifiche ed alle gare di Monza, il mondo della Formula 1 è scosso per un annuncio che ha il sapore dell’addio definitivo. Un pilota di grande spessore ha scelto di dire addio alle corse, confermando la sua volontà di non proseguire la propria avventura alla guida di una monoposto.

Stiamo parlando dell’annuncio di Daniel Ricciardo, ormai ex pilota australiano che in carriera ha avuto la fortuna di guidare numerose vetture di prestigio. Ricciardo è in realtà fermo dallo scorso anno, quando è terminata anzitempo la sua avventura con Racing Bulls, eppure le voci su un suo ritorno in pista si sono rincorse per molte settimane. Fino alle ultime parole che scacciano ogni dubbio.

Ricciardo, nessun ripensamento: nuovo ruolo e addio definitivo alla Formula 1

Daniel Ricciardo ha dunque messo un punto sulla sua carriera in Formula 1. Il pilota classe 1989 ha scelto di non farsi coinvolgere nuovamente dai team della classe regina, decidendo di cambiare ambito e ruolo.

Ricciardo comincerà un nuovo impiego come ambasciatore di primo livello di Ford Racing, la divisione sportiva del noto marchio automobilistico statunitense. Ford ha voluto puntare su una figura molto apprezzata del motorsport, proponendo a Ricciardo un ruolo di rappresentanza e di esperienza.

“Anche se i giorni di gara sono alle spalle, il mio amore per tutto ciò che riguarda le quattro ruote rimarrà sempre alto. Per questo motivo sono orgoglioso di collaborare con Ford, diventando un ambasciatore globale” – ha dichiarato Ricciardo, chiudendo le porte a nuove tentazioni nel ruolo di pilota di F1.

Una notizia che ha lasciato delusi e sgomenti diversi suoi ex colleghi. Da Max Verstappen, che ha condiviso con lui la scuderia Red Bull in passato, fino a Lewis Hamilton, che molto spesso ha dovuto battagliare con Ricciardo in pista, considerato quest’ultimo un pilota sempre molto insidioso. L’australiano lascia definitivamente la F1 con 258 gran premi disputati, di cui 8 vinti e 32 terminati sul podio.