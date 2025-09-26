Daniil Medvedev torna a far parlare di sé, stavolta non per gli atteggiamenti dentro al campo ma per certe dichiarazioni sorprendenti.

Il mondo del tennis è davvero particolare e tortuoso per quei giocatori che cercano di arrivare a risultati importanti, restando ad alti livelli per un bel po’ di tempo. Urge infatti sempre mantenere lo stesso tipo di prestazioni per non essere risucchiati nell’anonimato, e non sempre è una impresa facile.

Lo sa bene un atleta come Daniil Medvedev, il russo che nel 2021 aveva persino toccato la posizione numero 1 in vetta al ranking ATP. Sicuramente uno dei migliori tennisti della sua generazione, che però ultimamente sta vivendo un periodo a dir poco complicato. Medvedev non vince un trofeo da quasi due anni e di recente è stato protagonista di atteggiamenti decisamente sopra le righe.

Negli occhi di tutti c’è l’eliminazione al primo turno degli US Open e la reazione rabbiosa e fuori controllo del tennista russo. Visti i risultati negativi e le tante difficoltà riscontrate, Medvedev ha preso la decisione di separarsi dal suo ormai storico coach Gilles Cervara, dopo 8 anni di collaborazione. Al suo posto ha assunto Thomas Johansson e Rohan Goetzke.

Medvedev spiega la rottura con Cervara: “Potevamo restare legati fino a fine carriera, ma…”

Intervistato dal quotidiano francese L’Equipe, Medvedev ha voluto dare una spiegazione riguardo la scelta, comunque non facile, di affidarsi a due nuovi allenatori e rompere invece la collaborazione con Cervara.

“La verità è che stavamo insieme da tantissimo tempo ed era giunto il momento di fare una scelta. Ci siamo posti un quesito molto semplice: ci lasciamo adesso o restiamo insieme fino alla fine della mia carriera? Se non ci fossimo lasciati ora, è probabile che saremmo rimasti insieme fino al mio ritiro. Non è stata una decisione facile da prendere, non avevo mai sperimentato nulla di simile durante la mia carriera”.

Medvedev ha anche ammesso che questa è stata la prima decisione presa in autonomia nella sua carriera, visto che quando era più giovane è stato sempre consigliato da persone più mature riguardo queste scelte.

La nuova avventura del russo, con i coach Johansson e Goetzke al seguito, non è partita nel migliore dei modi: al torneo ATP 250 di Hangzhou è stato eliminato ai quarti di finale, mentre sembra essere partito meglio agli Open di Pechino, avendo battuto all’esordio il britannico Cameron Norrie. Vedremo presto se la decisione di cambiare guida tecnica per Medvedev sia risultata corretta.