Charles Leclerc può davvero dire addio alla Ferrari? Arrivano conferme su un rapporto ormai logoro tra il pilota ed il Cavallino.

Dopo l’iconico Gran Premio d’Italia, corso sulla storica pista di Monza lo scorso weekend, la Formula 1 tornerà a far parlare di sé nel fine settimana del 20-21 settembre, quando andrà in scena la gara sulla pista di Baku, in Azerbaijan.

Le speranze dei tifosi della Ferrari di rivedere primeggiare le Rosse durante questa stagione sembrano essere ormai scarne. I risultati recenti di Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno deluso tutte le aspettative; anche a Monza, in un circuito storicamente fortunato per il Cavallino Rampante, i due piloti non hanno sfigurato troppo, ma si sono accontentati di restare fuori dal podio, in zona punti ma senza guizzi vincenti.

Inevitabile parlare di futuro in dubbio per il comparto piloti della Ferrari. Ma se Hamilton è effettivamente un personaggio di passaggio, avendo già compiuto 40 anni a gennaio scorso, la situazione di Leclerc è quella più scomoda. Lo scorso anno i dirigenti ferraristi hanno blindato il pilota monegasco con un contratto faraonico fino al 2029. Eppure comincia ad esserci più di una frizione interna tra Leclerc stesso e la scuderia.

Terruzzi sicuro: “La storia d’amore tra Leclerc e la Ferrari è già finita”

Voci che dunque si susseguono da tempo. I risultati scarsi, la monoposto non ben sviluppata, lo strano feeling con Vasseur. Tutte indicazioni di come Charles Leclerc si senta sempre più lontano dalla Ferrari. Sensazioni confermate anche da uno dei giornalisti più esperti di Formula 1 nel nostro paese.

Giorgio Terruzzi, storico volto giornalistico e penna del Corriere della Sera, ha voluto far intendere nel suo ultimo editoriale come Leclerc appaia desideroso di nuove sfide, pur sempre sentimentalmente legato alla Ferrari. Ma la separazione nel 2026 potrebbe essere la soluzione giusta per entrambe le parti.

“Leclerc è come una persona abbattuta dopo una lunga storia d’amore che non funziona più, privato di gioia e di allegria. E’ come un marito che non sa più come tenere in piedi un matrimonio in crisi. Doveva essere l’antagonista di Verstappen, invece c’è una differenza abissale tra i risultati dei due. Gli serve cambiare aria, una scelta intima e dolorosa che però potrebbe farlo stare meglio”.

Terruzzi inoltre ha fatto già intendere mesi fa che la Ferrari stesse cominciando a guardarsi intorno in vista della stagione prossima, magari proprio con un cambiamento interno di rilievo. I prossimi mesi saranno caldissimi per il futuro sia di Leclerc (che piace molto a Mercedes ed Aston Martin), sia per quello della Rossa.