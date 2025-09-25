Le temperature saranno sotto lo zero nei prossimi giorni perché arriverà il freddo polare. Ecco le zone che saranno più colpite dal maltempo.

Si può dire che l’estate è ufficialmente terminata. Da qualche giorno le temperature sono calate e in molte zone d’Italia le precipitazioni hanno causato alluvioni e allagamenti. Ma nelle prossime ore il maltempo irromperà prepotentemente, specialmente in alcune località.

E così sarà il caso di mettere via i vestiti estivi e gli occhiali da sole e di prendere sciarpe e cappelli perché il freddo sarà polare e le temperature sotto lo zero. Ecco dove.

Quando e dove arriverà il freddo polare

Le previsioni meteo dei prossimi giorni parlano di temperature sotto lo zero e dell’arrivo del freddo polare in diverse zone. Infatti in Siberia orientale la stagione fredda è già iniziata e in molte località le temperature minime sono molto basse per il periodo.

La temperatura registrata a Ust-Charky è stata di – 19.1 °C , quella a Delyankir è stata di -18.2 °C mentre quella a Oymyakon di -17.8 °C. Questo freddo non si sentiva in queste zone dal 2001. La situazione così allarmante è dovuta a diversi fattori come la neve precoce al suolo, che aumenta l’albedo e limita il riscaldamento diurno.

Inoltre nelle valli chiuse di Oymyakon e Delyankir i cieli sereni e l’aria secca intrappolano l’aria fredda e favoriscono forti inversioni notturne. Le temperature di questo periodo, settembre, dovrebbero essere intorno a -10°C in Jacuzia ma si sono registrati valori vicini a -20 °C, veramente poco comuni. Nel caso di Oymyakon e Ust-Charky, i valori registrati sono i più bassi degli ultimi 20 anni.

Non solo ma ad ottobre a Oymyakon e Delyankir ci saranno temperature costantemente negative che dureranno fino a maggio. E così il freddo polare è arrivato prima della stagione con la neve a fine settembre che è fuori norma. L’aria fredda si estenderà in gran parte della Siberia, anche su quella occidentale, provocando la formazione dell’anticiclone sulla Scandinavia e con aria fredda che si sposterà anche in Europa orientale.

In Italia l’estate sembra ufficialmente terminata: anche nel weekend ci saranno piogge e temporali e continueranno ad abbassarsi le temperature, con tempo instabile e fresco in diverse regioni. Insomma, per fortuna il freddo polare sembra ancora lontano ma anche l’estate sembra aver chiuso i battenti, dopo tre mesi di gran caldo.