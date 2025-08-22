Notizia non bellissima per Max Verstappen, il campione di Formula 1 di origine olandese che sta facendo fatica quest’anno.

Periodo di pausa per la Formula 1. Dopo il gran premio d’Ungheria che si è corso ad inizio agosto, si tornerà a gareggiare solo tra due weekend, quando la competizione automobilistica si sposterà direttamente in Olanda. Dunque sarà una gara casalinga per Max Verstappen, il campione in carica al volante della Red Bull.

Non sta vivendo una stagione positiva il classe ’97, che sta tenendo botta ma non riesce a stare al passo delle due McLaren di Norris e Piastri, che in classifica piloti hanno preso il largo. Nonostante venga considerato ragionevolmente il protagonista di maggior spessore e qualità del Circus, Verstappen difficilmente riuscirà a lottare per il titolo mondiale in questa annata, dovendo accontentarsi al massimo del terzo posto finale.

Tutto da valutare anche il futuro di Verstappen. Non è affatto escluso che il campione del mondo in carica possa chiudere anzitempo l’esperienza con la Red Bull. Anche se dopo l’addio di Christian Horner dal ruolo di team principal, la scuderia anglo-austriaca spera di aver risolto qualche grana interna di troppo. Intanto non arrivano buone notizie e considerazioni in favore dell’olandese.

Villeneuve ridimensiona Verstappen: “Ai miei tempi spuntavano almeno 5 pilota all’anno del suo livello”

C’è chi ha deciso di puntare il dito su Max Verstappen, non tanto per colpevolizzarlo riguardo alle recenti prestazioni in calo, ma piuttosto per ridimensionare le sue qualità generali. Ad oggi Max è il migliore a livello di qualità e capacità al volante, ma l’era in cui sta gareggiando sarebbe inferiore rispetto a qualche decennio fa.

Lo ha fatto sapere Jacques Villeneuve, ex pilota canadese e figlio d’arte; in un’intervista a RacingNews365 ha ammesso che ai suoi tempi la competizione era molto più avvincente e di qualità: “Se guardiamo al passato, nell’era di Ayrton Senna e Alain Prost, ogni anno c’erano cinque piloti come Max. Lui non è più forte dei grandi del passato, ma in questo momento è solo, quindi spicca e fa la differenza“.

Villeneuve riconosce le qualità di Verstappen in F1, ma fa intendere come stia gareggiando in un’epoca piuttosto scarna di grandi talenti automobilistici. Mentre negli anni ’80 e ’90 la competizione era molto più feroce, con grandi nomi pronti a darsi battaglia.

Fortunati coloro che vissero quegli anni d’oro della Formula 1, quando sulla stessa griglia di partenza si sfidavano nomi del calibro di Senna, Prost, Schumacher, Alesi, Hill, Berger e Hakkinen. Oggi la situazione è molto diversa, visto che alcuni fuoriclasse giunti a 40 anni (vedi Hamilton e Alonso) fanno ancora la differenza.