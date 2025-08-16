I telespettatori devono dire addio al protagonista di un’amatissima soap di Mediaset. Ecco di chi si tratta.

Scoprire che il beniamino di tante persone è morto non è una bella notizia, specie se si tratta di un attore che è stato il protagonista di un’amatissima soap, seguita da tantissime persone ogni giorno.

In particolare si tratta di una fiction Mediaset molto amata che ha tenuto incollate intere generazioni allo schermo. Ecco a chi dovranno dire addio tanti telespettatori.

L’attore protagonista di un’amata soap Mediaset che è morto

La notizia della morte di un attore protagonista di una soap molto amata sconvolge sempre chi per anni ha seguito con passione le storie, le vicende e le relazioni di quella fiction. E così ai fan che hanno sempre visto tutti gli episodi di un’amata fiction andata in onda su Mediaset per anni è crollato il mondo addosso quando hanno scoperto della morte di un attore protagonista di questa storia.

All’età di 79 anni, il 15 agosto 2025 è morto l’attore Tristan Rogers, che si è spento per un tumore ai polmoni rivelato qualche tempo fa. L’attore, nato il 3 giugno 1946 a Melbourne, in Australia, ha iniziato la sua carriera come musicista prima di dedicarsi alla recitazione. Evidentemente dopo la musica ha scoperto che la sua vocazione era quella della recitazione e dopo diversi ruoli in Australia, è arrivato a Los Angeles con la grande consacrazione.

Infatti era il 1980 quando entrò nel cast di quella che diventò una soap opera molto amata: General Hospital, dove interpretava l’agente segreto Robert Scorpio, figura centrale per oltre quattro decenni in questa fiction. Questa soap di successo è stata trasmessa in Italia per la prima volta su Italia Uno nell’aprile del 1982 con il titolo Avventure e amori a Port Charles. Poi nel settembre dello stesso anno è passata su Rete 4. Il 26 giugno 1993 è stata cancellata dai palinsesti italiani.

Comunque molti ricorderanno di certo l’attore e il suo personaggio. Fra l’altro questo non è stato l’unico successo per l’attore, dato che ha recitato anche in Febbre D’Amore nel ruolo di Colin Atkinson dal 2010 al 2019.

L’attore lascia la moglie Teresa Parkerson, sposata nel 1995, e due figli (Sara Jane, nata nel 1992 e Cole nato nel 1996). In precedenza è stato spostato con Barbara Meale dal 7 June 1973 fino al 1983. Per il pubblico che ha sempre seguito General Hospital questa è senza dubbio una brutta notizia.