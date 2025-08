Il club nerazzurro, che si è visto rifiutare l’ultima offerta per il nigeriano, valuta anche un altro aspetto: Marotta e Chivu ci pensano

42 milioni più 3 di bonus: l’Inter fa davvero sul serio per Ademola Lookman, individuato come il tassello giusto per completare un attacco che, già forte della presenza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, sarebbe atomico.

Forse anche in virtù dei tanti milioni – ben 68,5 – incassati dalla clamorosa partenza di Mateo Retegui in direzione Saudi Pro League, il club orobico non ha tutta questa necessità di vendere. Quanto meno non per rimettere a posto un bilancio che, soprattutto rispetto alle altre big della Serie A, risulta florido.

Per non parlare dell’inevitabile impoverimento tecnico che subirebbero i bergamaschi dalla partenza di un calciatore che anche nell’ultima stagione è stato decisivo, coi suoi gol e gli assist, al raggiungimento dell’obiettivo Champions League.

Come riportano le ultime indiscrezioni di mercato, la famiglia Percassi non si accontenta di meno di 50 milioni per la cessione dell’attaccante nigeriano, sul quale però pende una situazione che sta facendo riflettere non poco la dirigenza del club meneghino.

Considerando che la società bergamasca potrebbe spingersi, consapevole della grande volontà della Beneamata di tesserare ad ogni costo l’ex Leicester e Fulham, anche fino a 60 milioni, Marotta e Ausilio starebbero rivedendo le loro priorità. Forti di una nuova riflessione che sta assumendo sempre più importanza a Viale della Liberazione.

Lookman e il nodo Coppa d’Africa: l’Inter fa dietrofront

Il formidabile attaccante africano verrà certamente convocato per la prossima Coppa d’Africa, che si svolgerà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Non è difficile ipotizzare dunque che il calciatore, partendo a metà dicembre per il ritiro, rischia concretamente di dover saltare diverse gare di campionato e Champions.

Qualora la nazionale delle ‘Super Aquile’ dovesse infatti arrivare in fondo alla competizione, sarebbero addirittura 6 le partite di Serie A in cui Lookman non sarebbe a disposizione. Senza contare le condizioni fisiche in cui torneerebbe l’attaccante a causa delle inevitabili fatiche della kermesse continentale.

Per questi motivi la dirigenza nerazzurra starebbe valutando non solo di non alzare la proposta economica al club orobico, ma anche di restare ancorata sulla precedente offerta. Che anzi rischia addirittura di essere rivista al ribasso, con un’inevitabile ulteriore presumibile chiusura dell’Atalanta all’addio della sua stella.

Ad ogni modo la partita Lookman resta più che mai aperta, anche alla luce di un aspetto forse venuto a galla troppo tardi rispetto al pressing asfissiante portato da Marotta sulla società bergamasca e sull’entourage del nigeriano.