Colpaccio tra i pali: Gianluigi Donnarumma è vicino al trasferimento, nonostante sia stato uno dei trascinatori del PSG nell’ultima stagione.

Gianluigi Donnarumma è per forza di cose uno dei candidati alla vittoria del Pallone d’oro 2025. Il portiere italiano infatti ha vinto praticamente tutto con la maglia del Paris St. Germain, dominando in Francia ed in Europa. L’ex Milan si è tolto la soddisfazione di sollevare la Champions League, nella finalissima stravinta contro l’Inter.

Ad oggi Gigio è il portiere forse migliore al mondo, sicuramente allo stesso livello di altri grandi nomi del ruolo, come Neuer, Courtois o Alisson. Ma a sorpresa il futuro del classe ’99 è in bilico, nonostante sia per l’appunto considerato un idolo ed un punto di riferimento dalle parti di Parigi.

Infatti il contratto di Donnarumma con il PSG è in scadenza a giugno 2026 e fino a questo momento non sono andate a buon fine le trattative per il rinnovo. Forse sono troppo elevate le pretese del portiere per siglare un nuovo accordo; parallelamente i parigini si stanno cautelando, bloccando Lucas Chevalier, giovane portiere del Lille, come possibile sostituto dell’azzurro in proiezione futura.

Donnarumma sempre più lontano da Parigi: spunta il pressing del Manchester United

L’estate 2025 dunque potrebbe essere quella del clamoroso addio di Gigio Donnarumma dal PSG, proprio nel momento più alto della propria carriera. In Francia sono convinti che il matrimonio sia destinato ad interrompersi già in questa sessione di mercato. Ed una pretendente internazionale è già pronta a farsi sotto.

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Telegraph, il Manchester United starebbe preparando l’assalto a Donnarumma. L’acquisto di un nuovo portiere è una delle priorità di mercato dei Red Devils, molto delusi dal rendimento nell’ultimo biennio dell’ex interista André Onana. Per questo motivo il club sta stanziando una somma imponente per strappare il sì del numero 1 italiano.

Lo United ha cominciato a sondare il terreno con il direttore sportivo parigino Luis Campos, che ha lasciato aperto uno spiraglio alla cessione di Donnarumma entro fine agosto. Come detto, il PSG ha già le mani su Chevalier e non attende altro che una proposta concreta per dare il via a questo avvicendamento tra i pali. Il tecnico Luis Enrique inoltre, pur stimando molto Gigio, privilegerebbe un portiere più abile con i piedi rispetto all’ex milanista.

La notizia dell’inserimento del Manchester United pare inoltre tagliare le gambe ad Inter e Juventus, i due club italiani che speravano di poter tentare l’assalto a Donnarumma nel 2026, quando il portiere di Castellammare di Stabia si sarebbe mosso a parametro zero.