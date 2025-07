Il Milan sembra essere stato beffato in questo derby di calciomercato. Il giocatore è vicinissimo ai rivali cittadini interisti.

Il calciomercato estivo è entrato ormai nel vivo. Trattative, rumors, indiscrezioni e tante bombe lanciate qua e là sul web stanno infiammando l’animo dei tifosi. I quali molto spesso si emozionano più per la notizia di un possibile acquisto della loro squadra del cuore rispetto ad assistere ad una qualsiasi partita sul campo.

Come sempre l’attenzione dei media è posta sulle tra big del nord. Inter, Milan e Juventus, le squadre più tifate d’Italia e sempre al centro dei riflettori. In queste ultime ore si è scatenato un vero e proprio derby tutto milanese per uno dei calciatori maggiormente talentuosi della nostra Serie A. Un giovane che ha attivato da tempo gli osservatori nerazzurri e rossoneri.

Il giocatore in questione è il giovanissimo Giovanni Leoni, un talento che sta già prendendo piede anche nelle news sui quotidiani sportivi nazionali. Il calciatore classe 2006 del Parma è destinato ad infiammare le cronache, visto che è considerato uno degli stopper di maggior qualità in circolazione, ormai sicuro di cambiare aria dopo l’ottima stagione in massima serie con i ducali.

Leoni, l’Inter cambia strategia: acquisto vicinissimo e Milan beffato

Leoni è dunque al centro dei pensieri di Inter e Milan. Le due big milanesi si sono informate già durante la scorsa stagione ed in queste settimane hanno deciso di affondare il colpo. Ma chi la spunterà? Una risposta, secondo gli ultimi retroscena di mercato, sembra esserci arrivata.

L’Inter è molto vicina a chiudere per l’acquisto di Leoni, per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. La strategia nerazzurra è cambiata nelle ultime ore e sembra quella vincente. Inizialmente la società di Beppe Marotta aveva scelto di temporeggiare, attendendo una cessione illustre (come Calhanoglu al Galatasaray) prima di investire sul difensore 19enne nativo di Roma.

Ma la trattativa per l’addio di Calhanoglu è sfumata ufficialmente ieri. L’Inter così ha deciso di non aspettare più le mosse in uscita e di dare sfogo alle risorse economiche interne: pronta l’offerta decisiva per Leoni, che ha già detto sì al possibile approdo in nerazzurro. Il talento del Parma andrà a rinforzare e soprattutto ringiovanire la retroguardia interista, ritrovando anche mister Chivu in panchina.

Il Milan resta al palo, bruciato dalla mossa inaspettata dell’Inter. La squadra guidata da Massimiliano Allegri voleva puntare su Leoni come nuovo punto fermo al fianco di Gabbia e Tomori, ma visti gli ultimi sviluppi i rossoneri dovranno spostare l’attenzione verso altri difensori ed obiettivi di mercato.