Da Lidl si trova in vendita a 1,99 euro un affare mai visto: la più amata dell’estate sta andando a ruba a pochi soldi.

Chi deve fare la spesa di beni alimentari, per l’igiene della casa, la cura della persona, spesso si reca nei negozi Lidl. Qui periodicamente sono in vendita anche attrezzi per il fai da te, utensili per la cucina, elettrodomestici, giocattoli e molto altro.

Ad esempio ora è in vendita a 1,99 euro l’oggetto più amato dell’estate. Sta andando a ruba e il motivo è più giusto che mai. Ecco di cosa si tratta.

L’oggetto in vendita da Lidl a 1,99 euro

Da Lidl è in vendita un oggetto che sta andando a ruba a soli 1,99 euro. Si tratta di qualcosa che permetterà di rendere più elegante ed accogliente la propria casa ed adatta in qualsiasi ambiente, specie ora che è estate.

Da Lidl infatti sono tornate le amate piantine in vendita a partire da 1,99 euro. In particolare le piantine di Kalanchoe e Cactus, resistenti e che necessitano di poche cure, costano solo 1,99 euro. La prima è una pianta che si caratterizza per fiori a grappoli di vari colori. Non teme il caldo e necessita di poche annaffiature (grazie alle sue foglie carnose che immagazzinano umidità) ma di luce abbondante.

È disponibile in vasi colorati che la rendono ancora più bella per decorare casa. Il cactus è un’altra pianta che necessita di poche cure, ideale per chi ama il verde in casa, perfetta anche da regalare a chi si ama. Così come l’aloe vera, disponibile a 2,49 euro, il cui gel che si ricava dalle foglie ha anche proprietà lenitive. Queste piantine hanno un prezzo molto piccolo ma un alto valore perché possono abbellire la propria casa, senza troppe cure, creando delle zone in casa ricche di verde e di fiori.

Sono sempre molto apprezzate quando sono in vendita da Lidl perché permettono di aggiungere un tocco green alla propria casa ma spendendo davvero poco. Si possono tenere in casa, nel bagno, nel salotto, in cucina oppure in giardino, sul davanzale o in giardino, non stonando mai. Sono perfette anche come idea regalo ad amici e parenti, pure per il significato simbolico che hanno. Non solo ma si possono usare anche come segnaposto durante cene e pranzi.

Vanno sempre a ruba quindi bisogna approfittarne subito.