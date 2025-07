L’Inter pesca ancora dalla rosa della Lazio: la squadra di Chivu è vicina all’esterno che ha terminato ormai la sua avventura nella capitale.

Gli affari sull’asse Inter-Lazio per quanto riguarda il calciomercato sono sempre stati molto frequenti e ben disposti. Basti pensare che molto spesso i nerazzurri hanno costruito le proprie vittorie puntando su calciatori che avevano fatto molto bene nella capitale, sponda biancoceleste.

I nomi più prestigiosi sono quelli di Christian Vieri, Dejan Stanovic, Hernan Crespo e Sinisa Mihajlovic, tutti passati direttamente dalla Lazio all’Inter. Attualmente anche i vari Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, punti fermi della rosa nerazzurra, vantano un passato fruttuoso dalle parti di Formello. E persino l’ex tecnico interista Simone Inzaghi nel 2021 fu ‘scippato’ dalla società di Beppe Marotta a quella di Claudio Lotito.

Nell’estate ormai cominciata potrebbe concretizzarsi l’ennesimo trasferimento sull’Autostrada del Sole. L’Inter sarebbe molto interessata ad un esterno in forza alla Lazio, che nelle ultime stagioni ha perso la titolarità ed è stato anche al centro di critiche e contestazioni dei propri tifosi. Un’occasione per i nerazzurri che andrebbero ad arricchire la propria fascia destra.

Inter, occhi su Lazzari: è nella lista nerazzurra per il dopo Dumfries

L’Inter avrebbe messo nel mirino Manuel Lazzari, esterno destro di grande rapidità in forza alla Lazio. Il 31enne nativo di Valdagno è un veterano della rosa, visto che fa parte della squadra capitolina fin dal 2019, quando fu acquistato dalla Spal dopo i suoi primi exploit in Serie A.

Difficile che Maurizio Sarri punti forte su Lazzari, visto che il tecnico toscano preferisce terzini puri e meno spregiudicati. Un profilo che invece piacerebbe all’Inter di Cristian Chivu, che confermerà il 3-5-2 come modulo di partenza e che probabilmente dovrà intervenire sulla corsia destra a breve.

L’età ormai avanzata di Darmian e la possibile partenza di Dumfries (ha una clausola da 25 milioni che fa gola alle big di Premier) aprirebbero la porta all’arrivo di Lazzari, giocatore che avrebbe tutte le caratteristiche giuste per inserirsi negli schemi nerazzurri: grande velocità di passo, qualità in zona cross e una buona attitudine difensiva. Insomma, un esterno perfetto nel ruolo di ‘quinto’.

Lazzari ha un contratto con la Lazio fino al giugno 2027 e viene valutato sui 6-7 milioni di euro dalla società di Lotito. Ma prima di dare il via all’eventuale partenza dell’ex Spal, così come di altri calciatori, i biancocelesti dovranno capire se potranno risolvere lo stop al mercato in entrata a causa dell’indice negativo di liquidità. L’Inter intanto sonda il terreno e pensa al colpo low-cost tutto italiano per la fascia.