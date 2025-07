Il dualismo tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez potrebbe concludersi in questo modo. Ecco cosa sembra stia succedendo in MotoGP.

Weekend di riposo per la MotoGP, che dopo la gara vinta da Marc Marquez la scorsa settimana ad Assen si prende qualche giorno di pausa prima di trasferirsi in massa in Germania. Infatti il 13 luglio prossimo si corre al Sachsering, uno dei circuiti più iconici della stagione.

Il dominio della classifica piloti quest’anno è ad appannaggio proprio dei fratelli Marquez. Il più grande Marc è tornato ad essere devastante in Ducati, facendo felice il direttore generale Gigi Dall’Igna che ha puntato personalmente e fortemente sul talento di Cervera. Subito alle sue spalle l’ottimo Alex, che si sta ben comportando con il Gresini Racing.

Terzo gradino del podio al momento per Pecco Bagnaia. L’orgoglio italiano delle due ruote quest’anno sta facendo fatica a trovare il feeling giusto con la moto, la Desmosedici GP25. Problemi con l’anteriore e con la frenata che si ripresentano in tutti i weekend di gara. Per questo il torinese sta soffrendo il dualismo con Marquez, che al contrario ha trovato immediatamente il modo di gestire il suo bolide Ducati.

Carlo Pernat, consiglio spassionato a Bagnaia: “Se lo tolga dalla testa!”

La rivalità interna alla scuderia Ducati è argomento di discussione da sempre, fin da quando lo staff di Borgo Panigale ha annunciato la promozione di Marc Marquez nel team principale dopo l’esperienza nel Gresini.

Bagnaia starebbe soffrendo più del previsto la presenza di un Marquez che, fino a qualche anno fa, quando correva ancora in Honda, non sembrava rappresentare più un pericolo. A lanciare un consiglio al pilota azzurro c’ha pensato Carlo Pernat, uno dei manager più importanti della storia del motociclismo.

Intervistato da Fanpage, Pernat è voluto intervenire sul dualismo Bagnaia-Marquez, ma soprattutto dando un’indicazione al torinese per uscire da questo momento grigio: “Gli direi di stare sereno e togliersi Marquez dalla testa. Il problema è iniziato quando la Ducati ha firmato con Marc. In quel momento, gli è entrato dentro un tarlo. Marquez ha sempre devastato i suoi compagni di squadra, e Pecco sta pagando mentalmente questa cosa. È un campione, ha vinto due mondiali, non deve dimostrare nulla. Deve riscoprire il divertimento, la leggerezza, avere attorno persone che gli ricordino che correre è prima di tutto una passione. Non deve andarsene dalla Ducati: fino al 2026 ha il mezzo per vincere. Ma per scrollarsi di dosso Marquez deve batterlo in pista, vincendo un duello vero”.

Dunque problema mentale per Bagnaia, che evidentemente starebbe subendo troppo la concorrenza di Marquez, magari concentrandosi più sul dualismo che sulle gare vere e proprie. Intanto il classe ’97 ha già fatto sapere di voler restare in Ducati almeno fino alla scadenza di contratto, allontanando le voci riguardanti un cambio di scuderia.