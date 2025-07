Milan e Roma potrebbero mettersi presto sedute al tavolo per discutere di questa operazione, un trasferimento che farebbe comodo a tutti.

Il mercato di Milan e Roma non è ancora decollato. Entrambe le squadre hanno iniziato la loro preparazione estiva, senza però aver accolto grossi colpi in entrata. O meglio, i rossoneri hanno quanto meno già presentato l’acquisto di Samuele Ricci, arrivato dal Torino per 25 milioni di euro, ma c’è ancora molto da fare.

Da un lato c’è un club, il Milan, che deve cancellare l’ultima deludente stagione, conclusa all’ottavo posto in classifica, scegliendo un veterano come Massimiliano Allegri per la panchina. Anche se sono molti i cambiamenti da attuare, viste anche alcune partenze pesanti. Dall’altro la Roma che ricomincerà da Gian Piero Gasperini, chiamato dopo i miracoli all’Atalanta a compiere un percorso simile anche nella capitale.

Due società dunque molto attive, volenti o nolenti, nelle prossime settimane in ambito calciomercato. Le ultime indiscrezioni inoltre parlano di un possibile dialogo aperto sull’asse Milano-Roma, proprio tra questi due club. Un calciatore potrebbe passare in maglia giallorossa dopo alcuni anni non brillantissimi in rossonero.

Roma, idea Tomori per la difesa: dialoghi aperti con il Milan

La Roma tra le priorità per rinforzare la propria rosa ha quella di acquistare un difensore centrale. Un calciatore aggressivo e dominante dal punto di vista atletico, che possa soddisfare i requisiti richiesti da Gasperini per la sua linea difensiva a tre.

Oltre ai nomi già fatti da tempo, come quello del bolognese Lucumì o dell’argentino Balerdi, potrebbe diventare d’attualità quello di Fikayo Tomori. Ovvero il forte difensore inglese del Milan, che da un paio di anni a questa parte non sta trovando le giuste motivazioni. L’ex Chelsea è infatti passato dall’essere un punto fermo del Milan nell’anno del 19° Scudetto ad una semplice alternativa, superato nelle gerarchie anche da Gabbia e Pavlovic.

Le due squadre potrebbero dunque lavorare al trasferimento di Tomori in giallorosso, come rinforzo per la difesa del Gasp. Il valore di mercato del centrale classe ’97 si aggira sui 20 milioni di euro, cifra che la Roma potrebbe anche investire per un nuovo titolare. Possibile che i giallorossi puntino ad un’operazione da chiudersi in prestito con diritto di riscatto.

Tomori, nato in Canada ma britannico a tutti gli effetti, fu acquistato dal Milan nel gennaio 2021, inizialmente con la formula del prestito poi riscattato in estate a circa 29 milioni di euro. Vanta finora 124 presenze in Serie A con la maglia rossonera, condite da 6 reti. Peccato che dopo l’addio di Pioli dalla panchina, Tomori abbia faticato a confermarsi e perso la titolarità indiscussa.

Una cessione di Tomori a titolo definitivo alla Roma, per la cifra già suggerita, aprirebbe le porte all’arrivo di un nuovo e giovane difensore per il Milan. I nomi più suggestivi restano quelli di Giovanni Leoni del Parma e Wilfred Singo del Monaco.