Ultim’ora Musetti-Rune, cambia tutto: i tifosi incrociano le dita

In vista dello scontro diretto al Roland Garros tra questi due importanti tennisti, viene svelata una novità che sorprende gli appassionati.

Continua con grande enfasi e scioltezza il cammino di Lorenzo Musetti al Roland Garros. Il tennista italiano sta vivendo un momento molto positivo, come confermato dal piazzamento raggiunto nella top 10 del ranking ATP.

Il talento nativo di Carrara finora ha superato senza esagerati problemi i vari Hanfmann, Galan e Navone. Solo a quest’ultimo ha concesso un set nell’ultimo turno, per poi rimontare e vincere con merito. Non si può che applaudire e sostenere il cammino di Musetti, ormai giunto ad un punto di svolta e maturità della propria carriera.

Il tabellone del Roland Garros però al quarto turno lo metterà di fronte ad un rivale davvero temibile. Infatti stasera, intorno alle ore 21:00, andrà in scena il confronto con Holger Rune, attuale numero 10 della classifica mondiale. Ci si aspetta un match intenso e combattuto, anche se a sorpresa i pronostici sembrerebbero sbilanciarsi verso uno dei due protagonisti.

Musetti, precedenti negativi con Rune. Ma i bookmakers lo premiano

La storia parla di precedenti non proprio brillanti di Lorenzo Musetti contro Holgere Rune. L’estroso tennista danese ha vinto entrambi i due incontri ufficiali a livello ATP disputati contro l’azzurro nel 2024. Ovvero ad Indian Wells ed al Queen’s.

Ma nonostante i risultati del passato, in favore di Musetti si schierano le agenzie di scommesse. Nelle ultime ore sono state pubblicate le quote per il match di questa sera al Roland Garros, che vedono favorito il tennista carrarese.

Ad esempio l’agenzia Sisal quota a 1.52 la vittoria di Musetti contro Rune. Better Lottomatica e Goldbet arrivano a quota 1.50. Addirittura Betway scende a 1.48, dando assoluta fiducia al numero otto del ranking mondiale. Al contrario le quote per un successo di Rune vanno dai 2.46 ai 2.50, considerando il danese tutt’altro che favorito.

Oltre all’ottimo momento di Musetti, ad indirizzare i pronostici dei bookmakers c’è sicuramente il fatto che quella di oggi sarà la prima sfida su terra rossa tra Musetti e Rune, un terreno dove l’azzurro appare leggermente più a suo agio. Inoltre lo scandinavo, che ha sempre mostrato un carattere esagerato, viene dalle fatiche del terzo turno contro il francese Quentin Halys. Un match durato cinque set e vinto in rimonta da Rune, che però potrebbe aver sfiancato il classe 2003 più del dovuto.