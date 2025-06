A sorpresa Jannik Sinner è fuori dal torneo di Halle, che gli sarebbe servito come antipasto prima dell’evento attesissimo di Wimbledon.

Incredibile ma vero, Jannik Sinner è stato sconfitto al secondo turno del torneo di Halle. L’evento ATP 500 a cui l’azzurro ha deciso di prendere parte per cercare di ricaricare le batterie dopo l’amara delusione del Roland Garros e la sconfitta bruciante contro Carlos Alcaraz in finale.

In Germania Sinner ha trovato sulla propria strada un agguerrito Alexander Bublik, che con assoluta sorpresa di tutti gli appassionati ha avuto la meglio del numero 1 al mondo in rimonta, riuscendo a giocare un grande tennis sull’erba e costringere Jannik ad abbandonare il torneo prima del previsto.

Paradossale pensare che l’attuale numero 45 del ranking ATP abbia battuto Sinner, che non perdeva in carriera contro un rivale fuori dalla top 20 dal torneo di Cincinnati del 2023, quando fu eliminato da Dusan Lajovic. Da quel momento in poi, aveva strapazzato tutti gli avversari dal piazzamento meno prestigioso con una continuità disarmante, fino alla giornata di ieri.

Sinner ha deciso: una settimana di relax prima di tuffarsi nell’erba di Wimbledon

Va detto che dopo la partita, Jannik Sinner ha analizzato con grande sportività e lucidità la sconfitta contro Bublik. Il tennista di San Candido ha fatto intendere di essere partito bene, ma di aver sofferto il ritorno del kazako, anche se tutto sommato è stata una gara alla pari tra i due.

“Nel primo set ho giocato un buon tennis. Ho avuto le mie chance anche nel secondo, ma lui ha sempre servito bene. Quando mi ha brekkato, ha giocato molto bene. Sull’erba basta un attimo, subisci il break e il match si complica: è quello che è successo oggi” – ha ammesso Jannik a Sky Sport.

Sinner ha poi preso la decisione di fermarsi per circa una settimana, un riposo necessario per ricaricare le batterie e riprendersi anche a livello mentale, visto che le ultime due sconfitte certamente non fanno bene al morale dell’altoatesino: “Mi servirà qualche giorno di pausa prima di Wimbledon. Abbiamo una settimana per prepararci. Un po’ di pausa mi farà molto bene”.

Il 30 giugno prossimo prenderà il via il torneo del Grande Slam che si disputa nella città di Londra, forse l’evento tennistico più atteso della stagione per l’iconicità di questa manifestazione su erba. Sinner non è mai andato oltre la semifinale raggiunta nel 2023, mentre lo scorso anno fu eliminato ai quarti di finale da Daniil Medvedev.