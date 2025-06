Mazzata tremenda per la squadra di calcio del nostro campionato: uno dei titolarissimi si dovrà fermare per lungo tempo.

Il campionato di calcio di Serie A è già in archivio da diverse settimane, con tutti i verdetti già definiti e noti al grande pubblico. Tant’è che due squadre della massima serie, come Inter e Juventus, si sono già trasferite negli Stati Uniti per disputare la prima edizione estiva del Mondiale per Club a 32 partecipanti.

Invece ancora non è terminata del tutto la stagione nella Serie B, un campionato come sempre lungo e ricco di insidie. Mai come quest’anno, con la retrocessione a tavolino del Brescia per i mancati adempimenti economici del presidente Cellino ed il conseguente ripescaggio last-minute della Sampdoria per quanto riguarda la fase playout.

Ieri sera è andato in scena il primo round dello spareggio salvezza: allo stadio Luigi Ferraris di Genova la Samp ha avuto la meglio della Salernitana, con un secco 2-0 deciso dalle reti di Meulensteen e Curto. Un successo che dà speranza ad una piazza che fino a poche settimane fa si ritrovava nell’incubo della retrocessione in Lega Pro, mentre ora sogna una salvezza insperata.

Sampdoria, dopo la gioia la grande beffa: infortunio grave per il portiere Cragno

Una serata dunque finalmente positiva e di gioia per i doriani, anche se andrà giocato il ritorno venerdì sera allo stadio Arechi contro la Salernitana. Ma purtroppo non è mancato neanche ieri il momento sventurato per la Sampdoria: parliamo dell’infortunio del portiere titolare Alessio Cragno.

Durante l’incontro a Marassi, l’ex portiere del Cagliari ha dovuto abbandonare anzitempo l’incontro per via di un grave infortunio, giunto a metà secondo tempo. Cragno è uscito molto dolorante, dopo aver mantenuto intatta la propria porta; oggi il verdetto terribile degli esami strumentali: rottura del tendine d’achille.

Una tegola pesante per la Samp, che dunque dovrà affrontare il playout di ritorno, decisivo per la salvezza, senza il suo numero 1 titolare. Molto probabilmente sarà promosso il secondo portiere Simone Ghidotti, classe 2000 in prestito dal Como.

Per Cragno, visti anche i precedenti, si prospetta un lungo periodo lontano dai campi. La frattura del tendine d’achille presuppone almeno 6 mesi di stop, a meno di recuperi lampo. Un anno fa lo stesso tipo di infortunio capitò a Domenico Berardi, capitano del Sassuolo, che si procurò la rottura del tessuto fibroso a marzo e riuscì a tornare in campo solo a fine settembre 2024.

Cragno, divenuto portiere di ottimo livello in Serie A con il Cagliari, è un classe ’94 considerato tra i calciatori di maggior rilievo nella rosa della Sampdoria. Il suo approdo a Genova è datato febbraio 2025, dopo le esperienze poco fruttuose tra Monza e Sassuolo.