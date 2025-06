Alcaraz davanti a Sinner in classifica, la situazione dopo il Roland Garros

Come cambia la classifica tra i migliori tennisti al mondo dopo l’incredibile finale del Roland Garros, che ha visto Alcaraz trionfare.

Il tennista più in forma del momento a livello maschile è senza dubbio Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse spagnolo sta tornando prepotentemente in auge dopo un avvio di stagione sotto tono. Ma negli ultimi mesi si è aggiudicato tre tornei prestigiosissimi, dagli Open di Monte-Carlos fino al Roland Garros, passando per gli Internazionali di Roma.

La finale di Parigi disputata domenica scorsa contro Jannik Sinner, attuale numero 1 del ranking ATP, è stata spettacolo puro. Cinque set combattutissimi, ricchi di colpi di scena e di grandi giocate. Grande rammarico per il tennista azzurro, che per ben tre volte ha avuto l’occasione di chiudere il match, durante il quarto set, sprecando diversi match point e facendosi rimontare da Alcaraz.

Come detto, nonostante le ultime due sconfitte in finale, Sinner resta al primo posto del ranking mondiale, anche se il suo rivale spagnolo continua a scalare posizioni e guadagnare punti. Ma c’è un’altra classifica che invece vede primeggiare Alcaraz proprio grazie ai successi già citati. In questo caso è Jannik a dover inseguire.

Classifica ATP Race: Alcaraz va in fuga, è bagarre per i primi otto posti

Ci riferiamo alla classifica ATP Live Race, ovvero i piazzamenti stagionali che serviranno a stabilire chi saranno gli 8 migliori tennisti dell’anno, automaticamente qualificati alle Nitto ATP Finals che si disputeranno a Torino nel mese di novembre.

In questo ambito, Carlos Alcaraz sta letteralmente dominando. Il talento di Murcia è primo nella Race con 5.740 punti, un bottino decisamente in crescita dopo il successo al Roland Garros. Inoltre aumenta il distacco dal suo inseguitore diretto Jannik Sinner, che ha 1.790 punti di ritardo, dovuti anche allo stop di tre mesi per squalifica.

La stagione è ancora molto lunga, visto che vanno giocati due tornei del Grande Slam (Wimbledon e US Open) e diverse competizioni di alto livello del circuito ATP. Sinner ha dunque ancora tempo per riacciuffare Alcaraz nella Race, ma la qualificazione dell’azzurro alle Finals sembra scontata e mai in discussione.

Bagarre invece per i restanti sei posti: vi sono soltanto 1.025 punti di divario tra il terzo posto di Alexander Zverev e l’ottavo di Tommy Paul. Dunque la classifica può cambiare in maniera repentina dopo i prossimi appuntamenti internazionali. In lizza per un posto al torneo di Torino c’è anche Lorenzo Musetti, ad oggi quinto con 2.600 punti. Occhio però al ritorno di tennisti come De Minaur, Rune e Shelton, pronti a dare battaglia per rientrare nella top 8.