Sinner lascia gli Internazionali, decisione improvvisa: il motivo

Notizia a sorpresa che arriva direttamente dal Foro Italico di Roma, dove si stanno disputando gli Internazionali d’Italia di tennis.

Jannik Sinner è senza dubbio l’uomo più atteso e ricercato del Foro Italico. Ovvero del campus dove si stanno disputando gli Internazionali d’Italia di tennis, uno dei più tradizionali tornei Master 1000 del mondo.

Il motivo di tutto questo interesse per Sinner è doppiamente evidente: in primis si gioca a Roma, dunque tutto il pubblico italiano farà il tifo per l’altoatesino e per rivedere un tennista nostrano vincere questo torneo, a 49 anni di distanza da Adriano Panatta. Poi perché è l’evento con il quale Jannik è tornato a giocare in gare ufficiali dopo i tre mesi di squalifica forzata, a seguito del discusso caso Clostebol.

Dopo aver superato in due set il primo avversario diretto Mariano Navone, Sinner si appresta a sfidare l’olandese Jesper De Jong, con l’obiettivo di continuare il cammino e tornare a primeggiare in questi tornei internazionali. Intanto nelle scorse ore è arrivato un annuncio che riguarda il numero 1 del ranking Atp. Sinner dovrà lasciare temporaneamente il campo di tennis durante gli Internazionali, per un motivo però assolutamente piacevole.

Sinner, da tennista a tifoso: sarà allo stadio per la finalissima del suo Milan

In contemporanea con lo svolgimento degli Internazionali di tennis, a pochi metri di distanza si giocano alcune partite di calcio presso lo stadio Olimpico di Roma, struttura anch’essa presente all’interno del Foro Italico.

Mercoledì sera si disputa proprio all’Olimpico la finale secca di Coppa Italia, che vedrà sfidarsi il Milan ed il Bologna. Un match inedito che i tifosi rossoneri e rossoblu non vedono l’ora di vivere da protagonisti. Ecco, proprio a causa di questo evento Jannik Sinner darà forfait dai campi in terra rossa per una sera.

L’AC Milan ha invitato ufficialmente in tribuna autorità Sinner per la partita contro il Bologna. Il club milanese ha approfittato della presenza ravvicinata del tennista, grande tifoso rossonero, per chiamarlo ad assistere alla finalissima. Con lui anche un altro protagonista del mondo delle racchette che ama particolarmente il Milan: Novak Djokovic, il campione serbo che non ha mai nascosto di tifare il Diavolo fin da ragazzino.

Oltre ai due tennisti, il Milan ha annunciato le presenze di ulteriori tifosi Vip: tra loro anche la cantante Laura Pausini, oltre a diversi ex calciatori come Ambrosini, Dida, Donadoni, Panucci e Serginho. Saranno in totale circa 30 mila i tifosi rossoneri presenti all’Olimpico per la Coppa Italia.