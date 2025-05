Roland Garros, è già tutto scritto: Sinner deve arrendersi ad Alcaraz

Per Jannik Sinner il cammino al Roland Garros potrebbe essere in salita più del previsto. Il suo rivale Alcaraz ha un’arma in più.

Continua a macinare vittorie Jannik Sinner durante il Roland Garros, l’importantissimo torneo del Grande Slam che si sta disputando a Parigi in questi giorni. Il fuoriclasse azzurro ha superato con assoluta naturalezza il veterano Richard Gasquet, quest’ultimo giunto alla sua ultima gara da professionista.

Il prossimo impegno di Sinner è previsto per domani, sabato 31 maggio, contro il ceco Jiri Lehecka. I tifosi italiani sono speranzosi e convinti di vedere uno Jannik sempre più in palla, pronto a recuperare la condizione atletica migliore e consapevole di poter arrivare alla finalissima della prossima settimana.

Ma dall’altro lato del tabellone c’è un fantasma che spaventa Sinner da molto vicino. Parliamo del suo rivale più acerrimo, quel Carlos Alcaraz che lo ha annichilito nella finale degli Internazionali d’Italia e che sta mostrando una condizione superlativa. Lo spagnolo, come di consueto, è tirato a lucido per questa fase della stagione, facendosi trovare in grande forma per gli appuntamenti primaverili ed estivi.

“Alcaraz è inarrestabile”: da Parigi la sentenza che spaventa Sinner

Il rischio dunque è che Carlos Alcaraz sia ancora una volta il grande favorito nella ribalta parigina. Un torneo che ha già vinto lo scorso anno e che potrebbe vederlo nuovamente protagonista assoluto. Una bella gatta da pelare per Jannik Sinner, che a questo punto rischia di ritrovarsi il rivale di Murcia alle calcagna anche nel ranking ATP.

La conferma è arrivata ai microfoni di OA Sport dal giornalista ed esperto di tennis Dario Puppo. L’analisi sulle possibilità di vittoria di Sinner al Roland Garros è stata piuttosto chiara e schietta: ad oggi Alcaraz appare superiore ed in una condizione migliore rispetto all’azzurro.

“Alcaraz, ogni volta che gioca, mi sembra sempre più favorito per questo torneo – ha ammesso Puppo – Se Alcaraz gioca come nel primo set con Marozsan, ciao…Lì è stato davvero imbarazzante. A me spaventa perché adesso ha proprio un armamentario in cui funziona tutto. Bisogna essere onesti: è spaventoso e non vedo chi possa batterlo“.

Poche chance dunque in teoria per Sinner, che non è stato premiato neanche dal cammino espresso nel tabellone di Parigi: “Il problema per Sinner è che la partita con Gasquet è perfettamente inutile. In questo momento Sinner e Alcaraz sono distanti sulla terra. Poi se Jannik progredisse nell’arco del torneo, potrebbe anche batterlo. Ma oggi lo spagnolo è inarrestabile e superiore”.