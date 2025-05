“Riposa in pace”, dolore infinito per Alonso: lutto nello sport

Notizia tragica per Fernando Alonso ma anche per tutto il mondo dello sport in generale. Se ne va un grande protagonista.

È sempre una grande tragedia quando un personaggio amato e celebre se ne va, soprattutto se la notizia arriva improvvisamente e quando in tanti non se lo aspettavano. Purtroppo neanche il mondo dello sport non è esente da lutti e drammi quotidiani, a maggior ragione quello legato ai motori.

In questo caso però a lasciarci non è stato un atleta o un campione sportivo, bensì un personaggio che ha fatto parte di questo ambiente per tantissimi anni da dietro le quinte. Un professionista serio, molto amato dagli sportivi, che grazie alle sue capacità innate ha aiutato diversi atleti (ma anche personaggi al di fuori dello sport) a stare meglio ed a dare il 100% nel loro mestiere.

Una scomparsa che ha colpito tra tutti soprattutto Fernando Alonso. L’esperto pilota spagnolo della Aston Martin ha dedicato un pensiero molto forte e profondo per la morte di Fabrizio Borra. Chi non bazzica il mondo dello sport forse non lo conoscerà, ma basti sapere che era stato soprannominato il “fisioterapista dei campioni”.

Addio a Fabrizio Borra, il fisioterapista che rimise in sesto tanti sportivi. Il cordoglio di Alonso è commovente

Borra è venuto a mancare nelle scorse ore, a 64 anni. Da tempo se la stava vedendo con una brutta malattia, dunque tutti coloro che gli erano vicini sapevano bene delle sue condizioni precarie di salute. Un fisioterapista dalle mani d’oro, non a caso ha preso in cura numerosissimi atleti di spessore e personaggi del mondo dello spettacolo.

Basta citare tra i suoi ‘pazienti’ nomi del calibro di Fernando Alonso, Michael Schumacher, Marco Pantani, Gianmarco Tamberi, Paolo Bettini. E come detto anche protagonisti dello spettacolo e della musica come Roberto Benigni e Jovanotti.

Borra ha lavorato molto a contatto con il motorsport, tanto da aver collaborato sia con Ferrari e con Aston Martin proprio per curare le terminazioni nervose e muscolari di Alonso. Il pilota spagnolo ha ricordato l’amico con un post su Instagram davvero commovente e sentito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial)

“Mi mancherai, Fabri. Ogni giorno. Grazie per avermi insegnato tanto e per avermi reso una persona e un atleta migliore. Tutta la mia carriera insieme a te è stata la maggiore fortuna che potevo avere. Riposa in pace fratello”. Anche Tamberi ha speso parole d’oro per Borra, a cui dedicò l’oro nel salto in alto agli Europei di Roma. Il fisioterapista dei campioni era originario del bresciano ma viveva a Forlì, dove si è spento tra l’affetto dei suoi cari.