Musetti, si mette male agli Internazionali: la notizia gela i tifosi

Il cammino di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia potrebbe essere meno brillante e spedito del previsto dopo quest’ultimo riscontro.

Lorenzo Musetti è uno dei tennisti più in voga del momento. L’ennesimo talento italiano dell’ultima generazione che si sta togliendo delle buonissime soddisfazioni, soprattutto grazie alla sua classe innata. In molti lo considerano addirittura il tennista azzurro più “bello da vedere” per il modo raffinato con cui gioca ogni scambio.

Da qualche settimana Musetti è persino riuscito ad entrare nella top 10 del ranking Atp, ovvero tra i migliori tennisti odierni, occupando la nona posizione. Un bellissimo traguardo, che può essere il preludio ad un’ascesa che, di conseguenza, dovrà essere supportata da continuità e risultati sempre più prestigiosi.

Oltre al fenomeno Jannik Sinner, sulla terra rossa del Foro Italico di Roma c’è grande enfasi dunque anche per il carrarese Musetti, che tenterà la scalata verso le fasi finali degli Internazionali d’Italia. Da non sottovalutare le potenzialità del classe 2002, che però di fronte a sé non troverà un cammino facile e spedito, almeno secondo il parere degli esperti.

Puppo frena la scalata di Musetti agli Internazionali: “Sarà dura”

Lorenzo Musetti ha liquidato in due set, nella gara d’esordio, il finlandese Otto Virtanen (6-3, 6-2). Un buon debutto per il tennista toscano, ma il bello deve ancora venire. Già da prima della sfida appena vinta era noto il nome del prossimo sfidante, ovvero lo statunitense Brandon Nakashima. Un avversario che, secondo l’esperto giornalista Dario Puppo, non sarà affatto una passeggiata di salute per il ‘Muso’.

Ai microfoni di Tennis Mania, Puppo ha lievemente frenato le ambizioni di Musetti, mettendolo in guardia per il prossimo match, in programma nella giornata di domenica 11 maggio: “Musetti ha buone possibilità di andare avanti a Roma. Nakashima ha approfittato del ritiro di Thompson. Cosa mi aspetto da questo match? Se l’americano riesce a mettere i suoi colpi con costanza sarà dura, sicuramente Thompson sarebbe stato più agevole ma, di pari passo, forse si poteva adattare in maniera maggiore alla terra”.

Occhio dunque a Nakashima, californiano ma con chiare origini asiatiche (padre giapponese e madre vietnamita), classe 2001 ed attualmente numero 29 del ranking Atp. Un ottimo atleta in ascesa, anche se finora in carriera si è aggiudicato solo un titolo in singolare, nell’Open di San Diego del 2022.

Puppo, dopo aver messo in guardia Musetti, ha voluto parlare anche delle eliminazioni di altri due tennisti nostrani dagli Internazionali, ovvero Lorenzo Sonego e Federico Cinà: “L’assenza di pubblico nelle prime giornate si è fatta sentire, a Sonego è mancato il sostegno, lui ha bisogno della carica dei tifosi. Cinà mi è piaciuto per come ha giocato contro Navone, soprattutto per come gestisce la transizione a rete e la tempistica che è sempre molto equilibrata. Non è mai forzato nel venire avanti, mi piace. Si vede che gli viene naturale”.