Lidl ti salva la vita: costa solo 7 euro e le elimina per sempre

Da Lidl è in vendita un prodotto che ti salva la vita. Costa solo 7 euro ma è davvero pratico e funzionale. Ecco perché.

Ogni giorno sono tante le persone che fanno la spesa nei punti vendita Lidl. Qui infatti trovano prodotti di qualità non solo per cucinare e da mangiare, ma anche per pulire la casa o per l’igiene personale. Inoltre periodicamente è possibile trovare prodotti per la casa, elettrodomestici, giocattoli, ad esempio in legno, attrezzi per il giardino e il fai da te e molto altro.

Tutto questo a prezzi piccoli ma con una qualità molto alta. Ad esempio ora è in vendita un prodotto che ti salva la vita e il suo costo è molto piccolo (soli 7 euro). Ecco di cosa si tratta e perché acquistarlo subito.

Il prodotto di Lidl in vendita a 7 euro

Nei negozi Lidl è possibile trovare non solo prodotti alimentari di qualità ma anche per l’igiene personale e della casa. Periodicamente poi ci sono elettrodomestici, attrezzi per il fai da te e il giardino ed altre soluzioni intelligenti e pratiche da avere nella propria abitazione.

È il caso di questo prodotto che, pur costando solo 7 euro, ti salva la vita. Si tratta infatti di un oggetto davvero utile ora che si avvicina l’estate: è infatti la zanzariera a tenda, iconica e virale. Sì, perché si monta facilmente e ti salva la vita dagli insetti e dalle zanzare. La zanzariera a tenda di Lidl è firmata Livorno Home ed è davvero pratica da installare sulle finestre che danno sul giardino e sul balcone.

Ha due sistemi di fissaggio: la fascetta adesiva, per un montaggio più stabile e duraturo, oppure la fascia a strappo, per una sistemazione solo temporanea o perché magari si ha paura di rovinare i telai. La zanzariera a tenda di Lidl ha anche quattro strisce di tessuto, ognuna con bordi rinforzati e pesi integrati che mantengono i lembi sempre ben tesi, così non si alzeranno mai quando c’è vento, permettendo agli insetti di entrare in casa.

Le misure sono 100 x 220 cm, quindi si adattano facilmente alla maggior parte delle porte standard, ma i listelli possono essere accorciati in base alle esigenze. Con un costo di soli 7 euro, questa soluzione di Lidl ti salva davvero la vita perché è un prodotto di qualità per tenere lontane le zanzare senza usare prodotti chimici, repellenti e insetticida.

Dal 22 maggio si può approfittare e fare scorta per tutte le porte finestre di casa, anche quelle di case vacanza o campeggi, dove si possono fissare solo temporaneamente usando la fascia a strappo.