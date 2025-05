Lidl, con meno di 10 euro compri questo magico oggetto: trasforma l’atmosfera della tua casa

Da Lidl è in vendita un magico oggetto che trasforma l’atmosfera in casa ed il bello è che costa meno di 10 euro. Ecco di cosa si tratta.

Meno di 10 euro è il costo di un oggetto magico in vendita da Lidl. Tante persone infatti sanno che nei punti vendita della catena di discount tedesca non si vendono solo generi alimentari, prodotti per la pulizia della casa o per l’igiene personale. Periodicamente qui vengono aggiunti mobili, elettrodomestici, accessori per la casa giocattoli.

Ad esempio ora è in vendita un magico oggetto che trasforma l’atmosfera in casa. Costa meno di 10 euro ed è davvero incredibile e suggestivo, perfetto per ogni ambiente della propria abitazione. Ecco di cosa si tratta.

Il magico oggetto in vendita da Lidl a meno di 10 euro

Da Lidl è in vendita un oggetto magico che è in grado di trasformare davvero l’atmosfera della propria casa. Con un minimo investimento, di meno di 10 euro, si potrà trasformare qualsiasi ambiente della propria abitazione, sia interno sia esterno.

Si tratta infatti di una catena LED colorata con timer e 10 lampadine decorative: mettendola all’esterno, ondeggiando al vento, creerà un’atmosfera magica durante una serata estiva. Ma anche all’interno di casa può trasformare un angolo della propria abitazione, rendendolo davvero suggestivo.

L’oggetto magico di Lidl in questione è infatti questa bellissima creazione LIVARNO home, una catena LED davvero interessante: include 10 lampadine con 30 LED totali, distribuite su una lunghezza complessiva di 13 metri. Il cavo di collegamento è lungo 10 metri quindi utile se la presa si trova lontana.

È resistente anche alla pioggia leggera, quindi si può tenere anche all’esterno. Ma ciò che rende questo oggetto della Lidl ancora più magico è il suo timer da 6 ore, quindi di fatto si accende da sola e si spegne, giorno dopo giorno, senza bisogno di ricordarsene. Insomma, praticità ma anche bellezza: questa catena LED creerà la giusta atmosfera, ha un time incorporato, è versatile e si monta facilmente cioè solo collegandolo alla corrente.

Ma soprattutto costa meno di 10 euro, quindi è un investimento davvero da considerare: 9,99 euro è il suo prezzo ed è disponibile nei punti vendita Lidl dal 12 maggio. Che si voglia abbellire l’esterno della propria casa in vista delle cene estive oppure arricchire un angolo di casa o la testiera del letto, questo oggetto magico è l’ideale.