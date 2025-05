Don Matteo, addio definitivo alla serie tv: tutti increduli in Rai

Sono tutti increduli in Rai (ed anche i telespettatori) dopo l’addio alla serie tv Don Matteo. Ecco le novità sulla fiction amatissima.

Sono tante le fiction che hanno fatto la storia in Rai e fra queste non si può non menzionare “Don Matteo”. Trasmessa per la prima volta nel 2000, la serie, che inizialmente vedeva nei panni di Don Matteo l’amatissimo Terence Hill, ha visto negli anni avvicendarsi tanti personaggi. Ad esempio, dalla metà della tredicesima stagione don Matteo è stato sostituito da don Massimo Sartori, interpretato da Raul Bova.

A cambiare spesso è stato anche il capitano dei Carabinieri, interpretato nelle prime 5 stagioni da Flavio Insinna, poi dalla sesta alla decima stagione da Simone Montedoro ed in seguito da Maria Chiara Giannetta e da Eugenio Mastrandrea. Nonostamente questi cambiamenti, la serie tv è sempre stata molto seguita e amata. Ed ora in Rai sono tutti incredibili per l’addio definitivo.

L’addio definitivo a Don Matteo

Don Matteo è una delle serie tv più amate in Italia. Nei cuori di tutti rimarrà per sempre il personaggio del Don in bicicletta interpretato da Terence Hill. Ma anche Raul Bova si sta facendo apprezzare nelle vesti di don Massimo. Ma sicuramente tutti ricorderanno con affetto il personaggio di Anna Olivieri, interpretato da Maria Chiara Giannetta.

L’attrice ha interpretato il capitano dei Carabinieri dalla stagione 11 fino alla 13 per poi dire addio all’amata serie tv. In molti si chiedono il perché di questa scelta dato che forse, è proprio tramite il personaggio di Anna Olivieri che la Giannetta è riuscita a farsi conoscere dal grande pubblico, diventando ora una delle attrici più interessanti del panorama televisivo e cinematografico italiano.

A dicembre 2023, l’attrice aveva dichiarato: “Se ci sarò nella quattordicesima stagione? Farò una piccola cosa con Maurizio Lastrico, poi usciremo di scena”. E con queste parole aveva distrutto i cuori di tanti fan che si aspettavano che lei restasse in Don Matteo. All’epoca l’attrice non diede motivazioni su questa scelta ma può essere che abbia rinunciato a nuove stagioni di Don Matteo per perseguire altre esperienze lavorative.

Infatti dopo Don Matteo la Giannetta ha partecipato ad altre serie tv e anche a diversi film al cinema, quindi probabilmente aveva solo voglia e bisogno di qualcosa di nuovo. Dopo di lei, a ricoprire il ruolo del capitano dei Carabinieri Diego Martini è arrivato Eugenio Mastrandrea. Il Pubblico Ministero è invece Vittoria Guidi interpretata da Gaia Messerklinger.