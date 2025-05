Bagnaia-Ducati, addio anticipato: Pecco volta pagina

Colpo di scena nel rapporto tra la Ducati e Pecco Bagnaia. Il pilota italiano potrebbe seriamente pensare ad un addio improvviso.

La stagione in corso del motomondiale sta mettendo in luce i grossi problemi di Francesco Bagnaia, l’ex campione del mondo che fa fatica ad ingranare in Ducati Lenovo. Una sorpresa per tutti gli appassionati, visto che nelle scorse stagioni il centauro italiano ha sempre mostrato grandi capacità e una combattività impressionante a caccia del successo.

Il downgrade più clamoroso del 2025 in MotoGP, a parte quello di Jorge Martin per motivi legati gli infortuni, appartiene proprio a Bagnaia. La classifica piloti non sorride al torinese, che ad oggi è al terzo posto della graduatoria generale, a ben 51 punti di ritardo dal leader Marc Marquez.

Il dualismo con lo stesso campione spagnolo, divenuto suo compagno di squadra ad inizio anno, sta frenando sicuramente Pecco. Il quale tra l’altro ha ammesso di non trovare feeling con la moto GP25 e con l’anteriore, mostrandosi incapace a mantenere i ritmi previsti. L’ultimo gran premio a Le Mans ha visto Bagnaia addirittura fuori dalla zona punti, con ben due cadute all’attivo durante la gara.

L’ex manager di Bagnaia spara la bomba: divorzio annunciato con la Ducati

Pochi punti conquistati, una leadership lontana e tanto malumore. Il momento di Pecco Bagnaia non fa presagire nulla di buono in vista del prossimo futuro. Ecco perché cominciano a circolare voci relative ad un possibile divorzio dalla Ducati, nonostante il legame forte e apprezzato tra il torinese e la scuderia di Borgo Panigale.

A parlarne stavolta è stato l’ex manager di Bagnaia, ovvero Oscar Haro, in passato direttore sportivo di LCR Honda. Lo spagnolo non ha esitato a far capire come Pecco peda concentrazione per via dei repentini cambi di moto dei propri rivali. Un blackout psicologico che non fa bene alle sue prestazioni.

“Perde la sua autostima, perde la concentrazione. Avrebbe dovuto vincere a Le Mans, invece…“ – ha dichiarato Haro, che si è lanciato anche in una sorta di previsione clamorosa. “Tutti in Ducati stanno mandando messaggi a Bagnaia, come se si aspettassero più da lui. Pecco vuole modificare la moto, ma Marquez al contrario sta andando a mille. Non escluderei un passaggio anticipato del campione a un altro marchio se il clima interno non migliorasse”.

Il riferimento di Haro è quello di un trasferimento per Bagnaia da Ducati ad una scuderia rivale prima del 2027, anno in cui scadrà il suo attuale contratto con il team italiano. Una soluzione simile a quella di Martin, che ha provato (finora senza fortuna) a rilanciarsi con Aprilia dopo la rottura con Ducati.