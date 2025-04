Roma-Verona, dove vederla e probabili formazioni ▷ Le scelte a sorpresa di Claudio Ranieri

Sabato 19 aprile 2025, alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della sfida tra Roma e Hellas Verona, valida per la 33ª giornata di Serie A. I giallorossi, guidati da Claudio Ranieri, cercano punti preziosi per l’Europa, mentre gli scaligeri di Paolo Zanetti lottano per la salvezza.

Roma: Dovbyk guida l’attacco, Baldanzi insidia Pellegrini

Claudio Ranieri, che ha restituito alla Roma una certa solidità, potrebbe stupire tutti lanciando dall’inizio Dovbyk come unica punta. Dietro di lui agiranno Soulé e uno tra Pellegrini e Baldanzi, con quest’ultimo dato in forte ascesa dopo gli ultimi allenamenti brillanti. La difesa a tre sarà affidata all’esperienza di Hummels e alla fisicità di Mancini e Ndicka, mentre sulle fasce ci saranno Saelemaekers e Angeliño, pronti a spingere e garantire ampiezza.

Verona: Mosquera unica punta, Suslov tra le linee

Paolo Zanetti non cambia il suo 3-5-1-1 e si affida ancora a Mosquera come riferimento offensivo, con Suslov tra le linee pronto ad inventare. A centrocampo la diga sarà formata da Duda, Bernede e Dawidowicz, mentre sulle corsie agiranno Tchatchoua e Bradaric. In difesa, occhio alla giovane coppia centrale composta da Ghilardi e Coppola, affiancati da Valentini.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1):

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, Pellegrini (Baldanzi); Dovbyk.

Allenatore: Claudio Ranieri.

Verona (3-5-1-1):

Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Bernede, Dawidowicz, Bradaric; Suslov; Mosquera.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Dove vederla in tv e streaming

Il match sarà visibile in diretta su DAZN e Sky Sport, con fischio d’inizio previsto per le 20:45. All’Olimpico è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con oltre 55.000 spettatori pronti a spingere la Roma verso un’altra notte europea.

Ma attenzione al Verona: gli scaligeri non hanno nulla da perdere e, come dimostrato in più di un’occasione, possono far male anche ai più forti. Ranieri lo sa bene, e per questo ha deciso di mischiare le carte all’ultimo minuto. Sarà la mossa giusta? Lo scopriremo tra poche ore.