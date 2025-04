“Kit di sopravvivenza? Hai imparato bene la lezione del Covid” ▷ Christine Anderson vs Hadja Lahbib

Ha fatto discutere la scorsa settimana un video andato virale sui social: quello della commissaria europea per la gestione delle crisi, Hadja Lahbib. “Benvenuti in ‘Cosa c’è nella mia borsa? Edizione sopravvivenza”. Così ha presentato il kit di sopravvivenza che per 72 ore dovrebbe servire per difendersi dall’emergenza, presumibilmente si intende quella scatenata da un ipotetico attacco in Europa della Russia.

La “borsa della resilienza” presentata in modo ironico da Lahbib non è stata però universalmente apprezzata.

Durante la plenaria del 1 aprile la commissaria per le crisi ha presentato la “strategia dell’Unione in materia di preparazione”.

Alcuni dei deputati presenti l’hanno criticata, tra cui Christine Anderson, di AfD.



