Infortunio Jacobs, altra mazzata per i tifosi: si allungano i tempi di recupero

Calvario infinito per Marcell Jacobs, il campione dell’atletica leggera azzurra impossibilitato a tornare in pista per problemi fisici.

L’exploit di Tokyo 2020 è lontano come un vecchio e dolce ricordo, mai sbiadito ma distante da quelle che sono le situazioni attuali. Marcell Jacobs non riesce a tornare l’atleta devastante e velocissimo che in quell’edizione dei Giochi Olimpici portò a casa due medaglie d’oro, in particolare quella dei 100 metri maschili, un primato assoluto per uno sprinter italiano.

Le speranze dell’atletica leggera azzurra negli ultimi tempi si sono però infrante. Jacobs infatti non è più riuscito a ritrovare lo smalto di quattro anni fa, soprattutto per colpa degli infortuni e di una condizione muscolare deficitaria. Il quinto posto nella finale dei 100 a Parigi 2024 è stato visto comunque come un buon risultato, visto il tempo di 9.85, ma da un fenomeno della natura come lui ci si aspetta sempre il meglio.

Il 2025 poteva, anzi doveva essere l’anno della sua rivalsa. Invece si sta trasformando in un vero e proprio calvario. Condizione fisica per nulla brillante, già testimoniata dalla gara indoor di Boston del 3 febbraio, dove era stato ripescato in finale realizzando solo un modesto 6.63, mentre il campione olimpico in carica Noah Lyles dominava la gara. Poi l’affaticamento muscolare alla vigilia dei 60 di New York, in cui aveva deciso persino di tornare a testarsi sui 200 metri.

Niente Diamond League per Jacobs: il recupero dello sprinter non è ancora vicino

A peggiorare la situazione è arrivato, qualche settimana fa, un infortunio che ha frenato nuovamente il lavoro ed il programma di Marcell Jacobs. Il corridore azzurro ha accusato la lesione del retto femorale della gamba sinistra. Uno stop muscolare non di poco conto, che lo terrà fermo ai box per diverso tempo.

Chi sperava di rivedere Jacobs al Mondiale delle staffette oppure nelle tappe della Diamond League, magari anche al Golden Gala di Roma, resterà deluso. Infatti a causa dello stop alla coscia, lo sprinter salterà con ogni probabilità quasi tutte le tappe della competizione internazionale. L’obiettivo è esserci almeno il 5 luglio nella gara in Oregon, prima data disponibile al termine di questo calvario.

«Ogni tanto si corre e ogni tanto bisogna saper camminare. Ma l’obiettivo è sempre uno e noi non ci fermiamo davanti a nulla» – ha scritto Jacobs sui social, commentando l’ennesimo problema muscolare degli ultimi tortuosi anni. L’obiettivo però resta sempre lo stesso: i Mondiali di atletica leggera di Tokyo, slittati a settembre. Marcell vuole tornare sulla pista che lo ha consacrato campione olimpico e riprendersi lo scettro. Ma non sarà facile, soprattutto con questi chiari di luna e con la concorrenza spietata di sprinter come Lyles e Thompson.