Il Paradiso delle Signore, terribile notizia per i fan: un amato volto lascia la serie

I fan de Il Paradiso delle Signore devono essere pronti ad un duro colpo perché un amato volto lascia la serie. Ecco di chi si tratta.

Ogni pomeriggio sono tantissime le persone che seguono con passione le avventure dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore. La soap opera, la cui trama ruota intorno alle vicissitudini dell’omonimo grande magazzino di Milano, totalizza ogni giorno grandi ascolti perché racconta storie genuine, relazione amorose e d’amicizia e intrighi che incuriosiscono.

Così in tanti sono sempre alla ricerca dello spoiler e dell’anticipazione per saperne di più sul personaggio che preferiscono ma anche su ciò che accadrà nelle prossime puntate. Ebbene, tanti fan rimarranno delusi dal sapere che un volto molto amato sta per lasciare la serie. Ecco di chi si tratta.

Il volto de Il Paradiso delle Signore che lascia la serie

Il Paradiso delle Signore è l’appuntamento pomeridiano di migliaia di italiane e italiani che seguono con passione le vicissitudini dei protagonisti di questa soap opera dove intrighi, amore, affari e molto altro si intrecciano fra di loro in una trama avvincente e appassionante. Il 2 maggio andrà in onda l’ultima puntata stagionale.

Poi gli attori, entro la fine del mese, saranno di nuovo sul set per girare altri 160 episodi che costituiranno la nuova serie. Ed è proprio in questo contesto che sono trapelate alcune notizie sulla prossima stagione e una in particolare non piacerà molto ai fan. Sì, perché un volto molto amato abbandonerà la serie nel 2025-2026.

Dalle puntate attuali sappiamo che Marta Guarnieri (interpretata da Gloria Radulescu) ha trovato l’amore in Enrico Proietti, il medico che però lavora sotto copertura come magazziniere al Paradiso delle Signore, dopo aver denunciato un latitante ricoverato nella sua clinica. La giovane Guarnieri ha ritrovato anche la serenità dopo che sua zia, la contessa di Sant’Erasmo, ha superato un difficile momento per la sua salute.

Ma questo idilio perfetto è destinato a finire. Infatti, anche se è stata comunicata la data del processo in cui Enrico dovrà andare a testimoniare, le difficoltà iniziano a farsi sentire. I malviventi infatti cercheranno di fare in modo che Enrico non vada mai a testimoniare. Per questo nelle prossime puntate riusciranno ad entrare nell’abitazione di Marta mettendo in serio pericolo la sua vita.

Non sappiamo però se la ragazza sopravvivrà o meno a questo attacco. In ogni caso, anche se dovesse sopravvivere, proprio per la sua incolumità e quella del suo Enrico, potrebbe decidere di andare via da Milano e dunque abbandonare la serie. I fan non sono pronti per questo addio e si augurano che non sarà così. Bisognerà continuare a vedere le prossime puntate per saperlo.