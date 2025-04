“L’Europa vissuta negli ultimi anni è stato un fallimento” ▷ Il Sen. Luca De Carlo in diretta

Giorgia Meloni chiede uno stop al Green Deal, durante una visita sulla nave Amerigo Vespucci ha citato “Forse dovremo ragionare di sospendere le norme sul Green Deal in tema di automotive, settore colpito dai dazi”.

Il Green Deal europeo, lanciato nel dicembre 2019 dalla Commissione presieduta da Ursula von der Leyen, rappresenta la risposta dell’UE all’urgenza climatica e alla pressione crescente della società civile per politiche più responsabili e lungimiranti. Partito come una vera e propria rivoluzione economica e culturale al fine di trasformare l’Unione Europea nel primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, non ha però esaudito nessuna di queste esigenze ne è stato rappresentativo di una politica volta a migliorare il pianeta.

Le parole del Senatore De Carlo

“Il Green deal è come una pianta, va giudicata per i frutti che dà. Il suo frutto è stato avvelenato che ha messo gli agricoltori, l’automotiv e l’industria in forte difficoltà e quindi che ci sia una revisione, cancellazione o politica industriale diversa mi sembra evidente e sembra che (anche se non possono dirlo) se ne sono resi conto anche gli stessi socialisti che, tolto il fardello dei Verdi in Europa hanno più libertà per sostenere”. Così dichiara il Senatore Luca De Carlo (Fratelli d’Italia) in diretta.

Il confronto assieme a Fabio Duranti, Vanni Frajese e Alberto Contri.