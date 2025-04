Dai debunker ai bunker: kit di sopravvivenza? No grazie Ursula, il vero nemico è a Bruxelles

Famiglie e giovani si allenino alla sopravvivenza nel tempo dell’emergenza. Così ha sentenziato la vestale del neoliberismo cosmopolita, la sacerdotessa dei mercati speculativi Ursula von der Leyen.

Sono parole evidentemente folli e allucinanti, sulle quali vale la pena richiamare criticamente l’attenzione sia pure a volo d’aquila. I pretoriani dell’ordine costituito stanno seminando terrore a piene mani, con un obiettivo chiaro, lampante, sul quale già abbiamo provato a gettare luce. Terrorizzare le masse popolari è il primo gesto necessario, la conditio sine qua non, per indurle poi a compiere docilmente tutto ciò che viene richiesto dal potere e giustificato come atto a garantire la sicurezza compromessa nel tempo dell’emergenza.

La fobopolitica, ossia la politica del terrore, serve appunto a fare sì che il popolo terrorizzato accetti l’inaccettabile, senza capacità di elaborazione critica e senza alcuna possibilità di resistenza. Ursula von der Leyen, come sappiamo, nelle settimane scorse ha lanciato il demenziale e surreale programma di riarmo europeo. Un programma manicomiale destinato a costare 800 miliardi di euro, molti dei quali, tra l’altro, potrebbero essere generosamente prelevati direttamente dalle tasche dei cittadini europei, magari anche con un prelievo forzoso come quello che gli italiani subirono ai tempi di Amato e di quel famoso prelievo del 6×1000 dai Conti.

E adesso, come se non bastasse, è partita la narrativa della sopravvivenza ed è esploso quello che, indecorosamente, il rotocalco turbomondialista alla Repubblica ha avuto pure il coraggio di definire il fascino dei bunker. Pare che in Veneto stia già spopolando la tendenza alla creazione di bunker condominali. Dai debunker ai bunker il passaggio è stato davvero rapidissimo.

Potenza della suggestione e della propaganda, sempre pronta a trovare dinanzi a sé sudditi docili e disposti a bersele tutte senza alcuno spirito critico, semplicemente perché animati dal terrore indotto dall’ordine dominante. Naturalmente, a ciò che questo paradigma possa funzionare a pieno regime, è il caso di dirlo, occorre rinfocolare sempre da capo la narrazione, priva di riscontro oggettivo, dell’imminente attacco da parte della Russia. Come non ci stanchiamo di dire ad nauseam, la Russia non intende attaccare l’Europa e, se avesse voluto, l’avrebbe già fatto da tempo, senza comunque aspettare stoltamente il suo riarmo.

La Russia attaccherà l’Europa se, e solo se, quest’ultima seguiterà a provocarla stoltamente, come per ora sta facendo con Solerzia in maniere decisamente demenziali. Non mi stanco di ribadirlo, il nostro nemico attualmente non è a Mosca, non è a Pechino e non è a Teheran. Il nostro nemico è a Bruxelles e si esprime appunto con il lessico fumettistico e caricaturale della signora von der Leyen, la quale vuole il riarmo in astratto per la difesa dalla Russia e in concreto per rilanciare in chiave bellica l’industria dell’auto teutonica attualmente in crisi e poi anche le ragioni irragionevoli del capitalismo delle armi.

La patetica pubblicità del kit europeo di sopravvivenza nel tempo dell’emergenza bellica di qualche settimana fa, credo possa dirsi ragionevolmente il non plus ultra del declino dell’Europa e della falsità manicomiale della sua narrazione attualmente egemonica.