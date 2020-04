Se gli organi nazionali o sovranazionali si potessero ammalare, certamente occorrerebbe un medico per l’Unione Europea. Sintomo di un’incuria generale verso gli stati europei e in questo caso dell’Italia, le continue proroghe da parte dell’eurogruppo sul da farsi per fronteggiare l’emergenza: rimandi che in questo caso vanno a tutte spese dei cittadini italiani, della loro salute e della loro economia.

Lo ha sostenuto Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega che a ‘Lavori in corso’ ha picchiato duro sulla mancanza di solidarietà in un momento di crisi mai vissuto dall’Unione Europea, nel quale Olanda e Germania sembrano non volerne a che sapere di aiutare gli stati in maggior emergenza come l’Italia e la Spagna.

I tedeschi restano ambigui su Mes ed Eurobond, mentre è più netta la posizione dei Paesi Bassi, che per Rinaldi non sarebbero altro che i “portavoce” dei falchi tedeschi.

Ecco l’intervista di Stefano Molinari e Luigia Luciani.

“Siamo alla follia: Germania e Olanda violano le regole da sempre e dettano legge agli altri” ► Antonio Maria Rinaldi

“Veramente non se ne può più: questi dell’eurogruppo ieri sono partiti dal pomeriggio alla sera, poi ci ripensano e decidono di riunirsi di notte, poi sospendono. Ma insomma, qui si sta giocando sulla pelle della gente, su centinaia di milioni di cittadini europei. Forse non si rendono conto, o forse stanno sulla luna.

Olanda? Qua mi scateno: badate bene che fanno il satellite della Germania, i tedeschi non parlano, se ne stanno zitti, fingono aperture e mandano avanti l’Olanda.

Dico una cosa: benedetti olandesi, quando si tratta di rispettare le regole ve ne fregate, così come la stessa Germania che sono dieci anni che è in surplus nella bilancia dei pagamenti con l’estero per importi intorno al 7-8 % del PIL quando invece il six pack prevede che ciò non avvenga, cioè ci sia una distribuzione.

Lì’ le regole non valgono, quando si tratta di farle rispettare agli altri però valgono e nessuno gli dice ‘state buoni e calmi’?

Per quello mi arrabbio, perché nessuno ha la forza di dire a Germania e Olanda di stare zitti perché sono 10 anni che sono in questa situazione.

Ma poi è mai possibile che il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli sia stato estraniato da tavoli in cui si discute la crisi? Possibile che in questa fase il Presidente del PE venga messo fuori gioco?

Vi dico solo che partecipa Dombrovskis, di un partito lettone, il cui partito ha preso ultimamente il 6% dei voti e questo è il vicepresidente della Commissione Europea. Io non capisco più, qui si è ribaltato il mondo.

Purtroppo per ragioni storiche l’Italia non ha mai avuto voce in capitolo, gli altri hanno fatto sempre come gli pareva.

Qui c’è per la prima volta una situazione d’emergenza del genere e doveva scattare la solidarietà. Poi si fanno i discorsi del “ci vuole più Europa”, sì, ma non questa, dove si fa a gara a chi si scanna prima.

L’UE ha garantito la pace? Abbiate pazienza, non è così: c’è stato il gioco delle parti tra NATO e Patto di Varsavia tra le quali non conveniva attaccarsi.

Anzi, se c’è conflitto oggi è proprio per quelle regole UE, badate bene, non dell’Europa, che sono sbagliate.

Gli eventi hanno fatto uno “stress test” all’Unione Europea e questa ne è uscita a pezzi.

Non ho capito perché anche lo Stato in un momento di crisi come questa non metta i soldi direttamente sul conto corrente delle persone. Scusate, ma quando dobbiamo pagare qualche cartella al fisco non vanno automaticamente sul nostro conto corrente?

Tutta l’architettura dell’UE è stata concepita in tempo di pace: Maastricht, Lisbona, Fiscal Compact ecc… Oggi siamo in guerra quindi non valgono, ma nessuno si prende la responsabilità di dirlo per salvaguardare l’economia di tutta Europa, perché se crolla l’Italia ci viene appresso la Germania per prima, poi tutte le altre. Non ho capito che gioco al massacro stanno facendo“.

