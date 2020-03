I sindaci di tutta Italia sono in prima linea per rispondere all’emergenza coronavirus. Sono giorni duri per tutte le città, più duri per le regioni maggiormente colpite come la Lombardia.

In diretta su Radio Radio è intervenuto il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono per raccontarci cosa sta succedendo e come sta reagendo la città a contagi, emergenza e allarme.

Ecco come ha risposto alle domande di Ilario Di Giovambattista, Zeljko Pantelic, Furio Focolari, Roberto Pruzzo e Luigia Luciani.

