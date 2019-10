Roma, Lazio e lo strano record che le accomuna

Le vittorie di Roma e Lazio, rispettivamente contro Milan e Fiorentina, hanno confermato anche per questa settimana lo stranissimo trend che sta accomunando le due squadre romane.

Si è trattato infatti della 6a volta consecutiva che le due formazioni capitoline hanno ottenuto lo stesso risultato:

STAGIONE GIORNATA ROMA RISULTATO LAZIO RISULTATO V – X – P 2019/2020 4 Bologna – Roma 1-2 Lazio – Parma 1-2 V 2019/2020 5 Roma – Atalanta 0-2 Inter – Lazio 0-2 P 2019/2020 6 Lecce – Roma 0-1 Lazio – Genoa 0-1 V 2019/2020 7 Roma – Cagliari 1-1 Bologna – Lazio 1-1 X 2019/2020 8 Sampdoria – Roma 0-0 Lazio – Atalanta 0-0 X 2019/2020 9 Roma – Milan 2-1 Fiorentina – Lazio 2-1 V

Nella storia, tale andamento simbiotico era capitato una sola altra volta, nel 1992/1993 (sulla panchina giallorossa c’era Vujadin Boskov, su quella biancoceleste Dino Zoff):

STAGIONE GIORNATA ROMA RISULTATO LAZIO RISULTATO V – X – P 1992/1993 23 Inter – Roma 1-1 Lazio – Milan 2-2 X 1992/1993 24 Roma – Napoli 1-1 Atalanta – Lazio 2-2 X 1992/1993 25 Brescia – Roma 0-2 Lazio – Udinese 4-0 V 1992/1993 26 Roma – Fiorentina 1-1 Torino – Lazio 1-1 X 1992/1993 27 Ancona – Roma 1-1 Lazio – Foggia 1-1 X 1992/1993 28 Roma – Lazio 0-0 Roma – Lazio 0-0 X

Va però sottolineato che l’impatto statistico della striscia attuale è decisamente superiore a quello di 26 anni fa perché:

1) la striscia di 6 partite si concluse con il pareggio nello scontro diretto

2) l’intera striscia era formata da ben 5 pareggi, che certamente sono più semplici da ottenere insieme per due squadre che ogni giornata non hanno mai la contemporaneità del campo.

Vale a dire che se una squadra vince in casa l’altra deve riuscire a vincere in trasferta… così come se una perde in trasferta, l’altra deve perdere in casa.

Fra due giorni le due compagini scenderanno in campo nel turno infrasettimanale di Serie A entrambe largamente favorite (la Lazio in casa contro il Torino e la Roma sul campo dell’Udinese reduce dalle 7 reti al passivo subite a Bergamo): le probabilità di stabilire il record assoluto di questa particolare striscia di risultati con una doppia vittoria sono quindi molto alte. Come al solito, però, sarà il campo a parlare.

Vittorio de Gaetano

