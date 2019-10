Ma esiste qualcuno che crea il denaro per magia?

Per onorare il debito, bisogna pagarlo con della liquidità, con il denaro: così funziona il sistema economico. La banca centrale, invece, è l’unico soggetto economico al mondo, anche rispetto alle banche private, che crea moneta dal nulla.

Si verificano, quindi, due conseguenze che vanno a toccare l’aspetto economico: in primis, che la banca centrale non può fallire. In seconda battuta, che quest’ultima è l’unica che può operare con patrimonio netto negativo. Mentre le regole del sistema bancario sottolineano che tutte le imprese devono avere un patrimonio netto positivo.

Per questo, ne consegue che la banca centrale si differenzia e che questi fattori che la caratterizzano diventano fondamentali, per i cittadini, da comprendere.

Malvezzi Quotidiani, l’appuntamento con l’economista Valerio Malvezzi per comprendere efficacemente i meccanismi dell’Economia Umanistica.

