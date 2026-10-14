Tre gol a San Siro e una domanda che continua ad accompagnarlo: Italia o Germania? Nicolò Tresoldi è stato il protagonista della vittoria per 4-3 del Club Brugge sull’Inter, nella serata di ieri in Champions League. Nel postpartita, ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante ha affrontato anche il tema della Nazionale italiana e del suo futuro internazionale.

Sulle voci in merito alla possibile scelta azzurra, Tresoldi ha voluto precisare la propria posizione: “Quella è un’altra roba grande, si parla tanto, si dicono anche cose non vere. Io so quello che ho detto, sono contento del percorso che sto facendo con la Germania e poi vedremo. Ci sono tanti attaccanti più forti di me“.

Tresoldi e la Nazionale italiana: i contatti con Mancini

Il centravanti ha confermato di aver già discusso della questione con entrambe le federazioni: “Ho parlato con Klopp e Mancini, con le federazioni. Gli ho detto come la vedo io, l’importante è che loro capiscano. Sono nato e cresciuto in Italia, vediamo“.

Il legame con l’Italia resta dunque presente nelle sue parole, mentre l’obiettivo immediato riguarda la Germania Under 21: “Ora abbiamo un Europeo che vogliamo vincere perché uno ci è già sfuggito via. È un mio obiettivo anche perché mio papà l’ha vinto con l’Italia. Non dico altro però su questa questione, poi si vedrà“.

Seguire dunque le orme di papà Emanuele, campione d’Europa con l’Under 21 azzurra nel 1994; poi, con calma, la scelta definitiva. La speranza di tutti è che dopo aver fatto tutta la trafila con la selezione teutonica, l’attaccante in forza al Bruges possa diventare il centravanti che la nostra Nazionale aspetta da anni.