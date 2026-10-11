Lazio – Monza 3-1, Melli “A botta calda”: “Gattuso? Anche chi criticava ora deve ammetterlo…”

La Lazio supera il Monza 3-1 all’Olimpico e continua il suo ottimo avvio di campionato. I biancocelesti indirizzano subito la gara con Nuno Tavares al 3’, al primo gol con la maglia della Lazio, e trovano il raddoppio al 23’ con Gustav Isaksen. Il Monza prova a riaprirla immediatamente dopo l’intervallo con Goglichidze, a segno al 46’, rendendo più complicato un secondo tempo che sembrava destinato a essere in controllo.
Ma è Andrea Pinamonti nel finale, entrato dalla panchina, a chiudere definitivamente i conti all’88’ per il 3-1. Una vittoria importante per la squadra di Gattuso, capace di colpire con forza nel primo tempo e di resistere alla reazione brianzola nella ripresa.
LAZIO – MONZA | ASCOLTA IL COMMENTO A BOTTA CALDA DI FRANCO MELLI