“Carnevali, che delusione: così Spalletti sbrocca!” ▷ Juventus, il duro attacco di Melli

La Juventus riparte da una profonda rifondazione societaria, con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. La nuova governance bianconera si è affidata all’amministratore delegato Giovanni Carnevali, chiamato a dare una nuova identità manageriale alla Continassa, e all’esperienza di Frederic Massara, nominato Chief Football Officer. L’ex dirigente di Milan e Roma avrà il compito di coordinare l’area sportiva e lavorare in stretta sinergia con lo Sporting Director Marco Ottolini, mentre Giorgio Chiellini assumerà un ruolo sempre più centrale nei rapporti istituzionali del club. La nuova struttura punta a rendere più efficiente il processo decisionale e a costruire una Juventus competitiva e sostenibile.

Parallelamente, il mercato entra nel vivo. La priorità resta l’acquisto di un portiere di livello internazionale e il nome in cima alla lista è quello di Emiliano “Dibu” Martinez. Nelle ultime ore Carnevali e Massara hanno intensificato i contatti con l’entourage dell’estremo difensore dell’Aston Villa per valutare la fattibilità economica dell’operazione. Qualora la trattativa non dovesse decollare, la principale alternativa resta Guglielmo Vicario.

In attacco, invece, continua il braccio di ferro con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. La Juventus considera il francese il profilo ideale per guidare il reparto offensivo, ma la distanza economica tra le parti rimane significativa. Carnevali ha confermato che il dialogo con il club parigino prosegue, pur ammettendo che serviranno condizioni più favorevoli per arrivare alla fumata bianca. Nel frattempo resta monitorata anche la pista che porta ad Alexander Sorloth, considerato un’alternativa qualora l’affare Kolo Muani non dovesse concretizzarsi.

La nuova Juventus prende forma: prima la riorganizzazione della dirigenza, poi un mercato mirato per rilanciare le ambizioni bianconere dopo stagioni al di sotto delle aspettative.

Juventus, l’attacco di Melli: “Carnevali, che delusione: così Spalletti sbrocca!”

Non sono mancate, però, le critiche alla nuova gestione bianconera. Nel corso della trasmissione Radio Radio Lo Sport, Franco Melli ha espresso forte perplessità sull’operato di Giovanni Carnevali, contestando soprattutto la comunicazione del nuovo dirigente juventino: “Sono molto deluso da Carnevali. Ha detto che la Juventus non è una ‘grande’: allora cosa l’ha presa a fare? Non si muove niente, da un mese trattano il ritorno di Kolo Muani: così Spalletti sbrocca…“.

Le parole di Carnevali erano state incentrate soprattutto sulle difficoltà del mercato moderno e sulla necessità per la Juventus di tornare a costruire con equilibrio. L’amministratore delegato bianconero aveva spiegato che il club deve evitare operazioni fuori parametro e muoversi soltanto alle condizioni ritenute corrette. Sul fronte Kolo Muani, ad esempio, aveva confermato che la trattativa con il Paris Saint-Germain è ancora aperta, ma non semplice: “Stiamo ricucendo i rapporti con il Psg e portando avanti dei discorsi, ma devono essere a condizioni accettabili“.

Il dibattito nasce quindi dalla distanza tra due letture: da una parte chi interpreta la prudenza di Carnevali come un ridimensionamento del peso storico della Juventus; dall’altra chi vede nella nuova linea societaria un tentativo di riportare il club a una gestione più sostenibile dopo anni caratterizzati da investimenti importanti e risultati inferiori alle aspettative.

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