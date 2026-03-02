“Lazio, Lotito vende il club? Ecco cosa ho saputo…” ▷ L’editoriale di Ilario Di Giovambattista

Continua la crisi nera in casa Lazio. Il clima attorno al club biancoceleste e al patron Lotito resta tesissimo, non solo per le difficoltà sportive ma soprattutto per la frattura, ormai profonda, tra società e tifo organizzato. Una distanza che nelle ultime settimane si è trasformata in scontro aperto e che rischia di avere ripercussioni anche in uno dei momenti chiave della stagione.

Mercoledì alle ore 21:00, allo Stadio Olimpico, la Lazio affronterà l’Atalanta nella semifinale di Coppa Italia. Un appuntamento che potrebbe indirizzare l’annata, ma che sarà inevitabilmente condizionato dal clima che si respira fuori dal campo. La decisione del presidente Claudio Lotito di invitare migliaia di studenti delle scuole romane e del Lazio per riempire gli spalti ha infatti inasprito ulteriormente i rapporti con la tifoseria organizzata.

Nel comunicato diffuso nelle scorse ore, gli ultras parlano di un “distacco insanabile” tra società e sostenitori, accusando la dirigenza di continue provocazioni. Nel mirino finisce proprio la scelta di distribuire biglietti gratuiti, considerata una mossa irrispettosa nei confronti dei circa 30mila abbonati che, pur avendo diritto alla prelazione, hanno deciso di non acquistare il tagliando per protesta.

Lazio-Atalanta, continua la protesta dei tifosi

La contestazione non si fermerà nemmeno davanti a una semifinale di Coppa Italia. Gli ultras hanno annunciato che resteranno ancora una volta fuori dallo stadio, ribadendo la volontà di non sostenere economicamente la società. Allo stesso tempo, però, hanno voluto sottolineare come la squadra non debba “pagare lo scotto” della protesta.

Per questo motivo è stato organizzato un raduno a Ponte Milvio prima della gara contro l’Atalanta, con la richiesta alle autorità competenti di far transitare il pullman della squadra in quella zona per permettere ai tifosi di far sentire il proprio sostegno ai giocatori. Successivamente, il corteo dovrebbe spostarsi nei pressi della Curva Nord, simbolo storico del tifo laziale, per ascoltare la partita alla radio e intonare cori che possano arrivare fin dentro l’impianto.

La verità di Di Giovambattista: “Ecco quali sono le reali intenzioni del Presidente Lotito”

A Radio Radio Lo Sport, il direttore Ilario Di Giovambattista ha fatto il punto sulla situazione societaria in casa Lazio, riportando indiscrezioni raccolte da fonti certe sul futuro della società e del Presidente Lotito.

Secondo quanto riferito in diretta, il Claudio Lotito non avrebbe alcuna intenzione di fare passi indietro. Anzi, sarebbe determinato ad andare avanti con decisione, al punto da stare lavorando a un piano economico-finanziario legato al progetto stadio, tema centrale nella strategia futura del club.

Di Giovambattista ha inoltre smentito con fermezza le voci circolate nelle ultime settimane su una possibile cessione della società. “Mi hanno smentito qualsiasi tipo di trattativa per la cessione della Lazio, qualsiasi tipo di richiesta di cessione rivolta al presidente Lotito“, ha dichiarato, chiudendo di fatto – almeno per ora – a scenari di passaggio di proprietà.

Un altro passaggio significativo riguarda il rapporto con la tifoseria, ai minimi storici. Sempre secondo quanto riportato, dalla società filtra la convinzione che la frattura possa essere ricomposta: “Mi è stato detto che i tifosi capiranno e verrà fatto di tutto per farli tornare allo stadio“.