Roma letteralmente scatenata sul mercato: ecco l’ultima indiscrezione che sta circolando in queste ore.

Dopo Robinio Vaz e Donyell Malen (in gol all’esordio a Torino), la Roma sta valutando se intervenire nuovamente in questa sessione di calciomercato invernale. Attenzione, però, anche ai discorsi futuri visto che in queste ore sta circolando con insistenza nella Capitale un super nome, ma per la prossima stagione.

Il nome è quello di John Stones, difensore/centrocampista classe ’94 in forza al Manchester City: la sua avventura in Inghilterra sembra ormai essere giunta al capolinea, anche perché il prossimo 30 giugno 2026 scadrà il contratto che lo lega alla compagine allenata da Pep Guardiola e sarà libero di accasarsi a zero altrove.

Il calciatore originario di Barnsley sarebbe stato proposto al Napoli di Conte che, però, non sembra interessato. Secondo alcune indiscrezioni in nostro possesso, la dirigenza capitolina ci starebbe facendo un pensierino vista la duttilità tattica di Stones (può giocare come difensore e come centrocampista) e visto il suo incredibile palmarès e la grande esperienza internazionale.

Unica controindicazione è quella dell’elevato ingaggio che Stones guadagna a Manchester, cifre che la Roma non può assolutamente garantirgli. Ma, in caso di decurtazione importante dello stipendio, l’affare per portare l’inglese alla Roma di Gasperini potrebbe clamorosamente andare in porto.